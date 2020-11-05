فادي قدورة.. أول عربي مسلم في مجلس شيوخ إنديانا الأمريكية

وانتزع قدورة المقعد من منافسه جون روكلشاوس في "المنطقة 30" التي تغطي أجزاء من الجانب الشمالي الشرقي للولاية.

وأمس الأربعاء، أعلن فوز الديمقراطي فادي قدورة على جون روكلشاوس بنسبة 52% إلى 48%.. حيث تقدم قدورة بأكثر من 3800 صوت بعد فرز 98٪ من الأصوات ليلة الأربعاء.

وتم انتخاب، روكلشاوس لأول مرة لعضوية مجلس شيوخ إنديانا في عام 2016.. وكان السيناتور الحالي الوحيد الذي خسر في انتخابات يوم الثلاثاء وشغل سابقًا منصب ممثل الدولة من 1990 إلى 1992.

وأصدر قدورة بيانا عبر صفحته على فيسبوك مساء الأربعاء، قال فيه" إنه سيكون أول مسلم يخدم في مجلس شيوخ إنديانا".

كسب الثقة

وقال قدورة" فعلناها! فقط في أمريكا يمكن لشخص ما أن يهاجر إلى هذا البلد، ويعمل بجد، ويكسب ثقة عشرات الآلاف من الناخبين ليصبح أول سيناتور من دولة مسلمة في تاريخ إنديانا.. سأعمل بجد كل يوم لتمثيل كل الناس، بما في ذلك أولئك الذين لم يصوتوا لي".

وأوضح" أود أن أشكر السيناتور روكلشاوس على خدمته لمنطقتنا خلال السنوات الاربع الماضية.. تواجه دولتنا تحديات كبيرة في العام القادم، وأتطلع إلى العمل مع أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الطرفين لمواجهة هذه اللحظة".

فادي قدورة

ووجّه قدورة الشكر إلى زوجته وبناته لحبهم ودعمهم له منذ اليوم الأول، وقال إن هذا النصر ممكن فقط بفضل العمل الجاد والمخلص".

فادي قدّورة مواطن أمريكي من أصول عربيّة هاجر من فلسطين منذ ١٩ عاما بهدف دراسة علوم الكمبيوتر، خسر منزله وعاش فترة صعبة مع عائلته بعد إعصار "كاترينا" الذي ضرب الولايات المتحدة.

ساعدت الجمعيات الاجتماعية والخيريّة فادي وعائلته على تخطي هذه المحنة، واليوم هو أول مرشح مسلم من أصول عربيّة لمجلس الشيوخ مدعوما من الحزب الديمقراطي.