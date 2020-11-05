عملية عسكرية وإعلان طوارئ.. ماذا يحدث في إقليم تيغراي الإثيوبي؟

وتفاقم التوتر في الأسابيع الأخيرة بين قسم من الحكومة الفيدرالية في أديس ابابا برئاسة أبي أحمد، الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 2019، وحكومة إقليم تيغراي التي تقودها نخبة سياسية كانت تحكم البلاد سابقاً.

وأثارت التطورات العسكرية في الساعات الأخيرة مخاوف المراقبين من نشوب نزاع طويل ومدمّر يهدّد الاستقرار الهشّ في ثانية أكبر دول القارة من ناحية عدد السكان (أكثر من مئة مليون نسمة).

واتّهم أحمد الأربعاء "جبهة تحرير شعب تيغراي" الحاكمة في هذه المنطقة بأنها هاجمت معسكرا للجيش في تيغراي".

وأضاف أن "قواتنا الدفاعية تلقت الأمر (…) بالقيام بمهمتها في إنقاذ الأمة. لقد تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر".

وكان أبي أحمد أكد بعد تصريحاته الأولى، على التلفزيون الرسمي، أنّ "القوات غير الموالية" انقلبت على الجيش في ميكيلي عاصمة تيغراي، ودانشا وهي بلدة تقع في غرب المنطقة.

ضابط شرطة في إقليم تيغراي الإثيوبي (رويترز)

تخفيف التوتر

وأعلنت الحكومة الفدرالية الأربعاء حال الطوارئ لمدة ستة أشهر في منطقة تيغراي من دون توضيح تفاصيل هذا الإجراء الاستثنائي.

وقال رئيس الحكومة مساء الأربعاء في خطاب متلفز "أؤكد بأننا نجحنا في إحباط خطط وآمال العدو على جميع الجبهات"، مشددا على أن أفراد قوات الأمن في الإقليم "حاولوا النأي بأنفسهم عن هذه الحرب غير العادلة وبعضهم حاول حتّى الانشقاق".

وفي خطابه التلفزيوني قال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن قوات الأمن صدّت الهجوم على دنشا في منطقة أمهرة المتاخمة لجنوب تيغراي، موضحاً أنّ الهجوم تسبّب في سقوط "العديد من القتلى والجرحى وبأضرار مادية".

واتّهم مكتب رئيس الوزراء في بيان "جبهة تحرير شعب تيغراي" بأنها ألبست أفرادها بزّات عسكرية مثل تلك التي يرتديها جنود الجيش الأريتري من أجل "توريط الحكومة الإريترية في مزاعم كاذبة بالعدوان على شعب تيغراي".

وفي بيان نشرته وسائل إعلام محلية، قالت حكومة إقليم تيغراي إن قيادة وجنود المنطقة العسكرية الشمالية ومقرها في ميكيلي "قرروا الوقوف إلى جانب شعب تيغراي والحكومة الإقليمية".

وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين أديس أبابا وتيغراي.

ورفض قادة الإقليم الذين هيمنوا على السياسة الوطنية لثلاثين عاماً قبل وصول أبي أحمد إلى السلطة في 2018، تمديد البرلمان الفيدرالي لولاية النواب – الوطنيين والمحليّين -، وقرّروا تنظيم انتخابات في منطقتهم في سبتمبر/ أيلول.

ومنذ ذلك الحين، يعتبر كل معسكر الآخر غير شرعي. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في أوائل الشهر الماضي لمصلحة قطع الاتصالات والتمويل بين السلطات الفيدرالية والمسؤولين في تيغراي.

وفي إطار هذا التوتر فرضت عمليات مراقبة على الطواقم والمعدّات العسكرية في تيغراي.

ومنعت جبهة تحرير شعب تيغراي الجمعة جنرالاً عيّنته أديس أبابا من تولّي منصبه هناك، واضطر إلى العودة أدراجه بعدما تمّ إبلاغه بأن "تعيينه لا يعتبر شرعياً".

ودعت السفارة الأمريكية في أديس أبابا إلى "نزع فوري لفتيل الأزمة في تيغراي وردّ معتدل من الجانبين".

"النصب التذكاري للشهداء" في إقليم تيغراي الإثيوبي (رويترز)

لعب بالنار

وتضمّ تيغراي جزءاً كبيراً من الأفراد والمعدّات العسكرية للدولة الفيدرالية، وهو إرث الحرب التي وقعت من 1998 إلى 2000 بين إثيوبيا وإريتريا الواقعة على حدود الإقليم.

وكشف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية الجمعة أنّ المنطقة تضمّ "أكثر من نصف مجمل أفراد القوات المسلحة والفرق المؤهلة" في البلاد.

وحذّرت المنظمة من احتمال وقوع "نزاع مدمر قد يمزّق الدولة الإثيوبية".

وقال مسؤولون في تيغراي أخيرا إنّهم لن يبدأوا نزاعاً عسكرياً. وقال غيتاتشو رضا، المسؤول البارز في "جبهة تحرير شعب تيغراي"، لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي "لن نكون أول من يطلق النار ولا أول من يفشل".

وقبل ساعات من إعلان رئيس الوزراء، قال وونديمو أسامنيو وهو مسؤول كبير آخر في تيغراي، لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء إنّ الحكومة الفيدرالية تحشد القوات على الحدود الجنوبية لتيغراي، في معلومات لم يتسنّ التحقّق منها من مصدر مستقلّ.

وأضاف وونديمو "أعتقد أنه عندما يتعلّق الأمر بالتعبئة العسكرية، فهذا ليس لعب أطفال. هذا يمكن أن يطلق حربا شاملة"، مؤكّداً أنّ "ما يفعلونه هو لعب بالنار".

وتابع "يمكن أن يحدث أي شيء في أي وقت. شرارة صغيرة يمكن أن تشعل المنطقة بأكملها، لذلك أعتقد أننا في حالة تأهب قصوى ويمكنني أن أؤكد أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا".