حزب سويدي متطرف يرشح ترمب لجائزة نوبل للسلام.. ما إنجازاته؟

وفي تصريح لصحيفة "أكسبرس"، كشف ماتياس كارلسون، الأمين العام للحزب المعروف بمناهضته للمهاجرين، أنهم رشحوا ترمب لجائزة نوبل للسلام لعام 2021، بسبب "جهوده من أجل عالم يسوده السلام".

وقال كارلسون: "لا يمكن إنكار جهود السلام الاستثنائية لترمب في الشرق الأوسط والبلقان وشبه الجزيرة الكورية، وبصفتنا حزب الديمقراطيين السويدي، رشحناه لجائزة نوبل للسلام بدعم 14 نائبا برلمانيا من 11 بلدا أوربيا".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، رشح عضو البرلمان النرويجي كريستيان تيبرينج جيدي، الرئيس الأمريكي للفوز بجائزة نوبل للسلام 2020.

وأعلنت رئيسة لجنة جائزة نوبل، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، جائزة نوبل للسلام لعام 2020، لجهوده في مكافحة الجوع وانعدام الأمن حول العالم.