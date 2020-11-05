"بنت بايدن" تتصدر تويتر رغم زخم الانتخابات الأمريكية.. ما السبب؟

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة فتاة حسناء أرجعوها لآشلي بايدن، ابنة المرشح الرئاسي الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن.

كنت مع ترامب وعندما شفت بنت بايدن تمنيت ليه التوفيق من كل قلبي 😅🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ddNFPrKr1A — غمدان (@2018mkm) November 5, 2020

وقارن المغردون بشكل ساخر، بين جمال أشلي "المزعومة"، وبين إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعًا.

بنت ترامب اشفطتنا شفففط

الله يستر من بنت بايدن 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/CBSfGryrf3 — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) November 4, 2020

وتزامن ذلك مع استمرار عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية وتصاعد حدة المنافسة بين بايدن وترمب في السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض.

وتساءل ناشطون إن كانت ستسير آشلي على خطى إيفانكا التي أثارت الجدل كثيرًا خلال فترة ولاية والدها ترمب، وأشاروا إلى تأثيرها على بعض قادة دول الخليج، وإن اكانت ابنة بايدن ستحذو حذوها حال نجح والدها وتصبح حديث وسائل الإعلام.

ولكن شبكة سي إن إن الأمريكية، ذكرت أن الصورة المتداولة وهي منتشرة على غوغل، لا تعود لابنة بايدن، وإنما هي لعارضة "موديل" برزت على مواقع عديدة تتعلق بالموضة وتصفيف الشعر.

أما آشلي بايدن الحقيقية فهذه هي:

آشلي بايدن الحقيقية (رويترز)

وأشار مغردون إلى الشبه الكبير بين ملامح آشلي الحقيقية وبين الممثلة الأمريكية ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري.

#ميغان_ماركل أول شخص من العائلة الملكية في المملكة المتحدة يصوت في #الانتخابات_الرئاسية_الأمريكية. pic.twitter.com/n49vrcDi1f — حفريات (@Hafryat_News) November 4, 2020

وآشلي بايدن من مواليد 8 يونيو 1981، وهي ناشطة اجتماعية وصاحبة أعمال تنفيذية وشخصية سياسية، كما أنها ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية، وهي متزوجة منذ منتصف عام 2012 من الطبيب هوارد كيرين.

آشلي بايدن مع والديها في إحدى الحملات الانتخابية (فرانس برس)

وعلى عكس إيفانكا ترمب، فإن آشلي بايدن لم تكن نشيطة في حملة انتخاب والدها كما أنها نادرة الظهور بصحبة والدها بعكس إيفانكا التي رافقت ترمب في الكثير من زياراته وساندته في حملته الانتخابية.

آشلي بايدن مع والدها في ألاباما (رويترز)

أما إيفانكا ترمب (39 عامًا) فهي أيضًا صاحبة أعمال وعارضة أزياء سابقة، وهي ابنة ترمب من زوجته عارضة الأزياء السابقة ايفانا، وهي نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترمب ويتركز عملها في إدارة العقارات والفنادق التابعة للشركة.

#الانتخابات_الأمريكية

هذه "إشلي بايدن" على اليمن، وليس كما شاع في وسائل التواصل! pic.twitter.com/XrvQzBvBNj — Jomaa ALdbis ALanzi (@JomaaAlanzi) November 4, 2020

تزوجت إيفانكا صيف عام 2009 من رجل الأعمال جاريد كوشنر الذي عينه ترمب مستشارًا للرئيس لشؤون الشرق الأوسط وهو مهندس الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، وهو نجل قطب العقارات الأمريكي المعروف تشارلز كوشنر.

وتظهر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 264 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 214 صوتا لخصمه الجمهوري دونالد ترمب.

مدري من وين جايبين الصورة اللي عندكم

بس عشان الطقطقة عالفاضي#بنت_بايدن

هنا 👇 pic.twitter.com/27mmIthV9q — فهد الشمري 🇸🇦 (@usaifo) November 5, 2020

ويحتاج المرشح إلى 270 صوتا من أصوات كبار الناخبين في المجمع الانتخابي من أصل 538 للفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

https://twitter.com/2020lllllll/status/1324250714546315265?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال بايدن إنه حصل على ما يكفي من الأصوات للفوز بالرئاسة، في حين نفى ترمب أن يكون خسر السباق وقدم معلومات مغايرة، وتقدمت حملته رسميا بطعون أمام القضاء.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، أن بايدن أصبح قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالرئاسة الأمريكية بعد حسمه ولايتين رئيسيتين في مواجهة ترمب الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية.

https://twitter.com/iA_l_/status/1324271446944845825?ref_src=twsrc%5Etfw