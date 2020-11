بعد مؤشرات ترجح هزيمته.. ترمب يستغيث: أوقفوا فرز الأصوات

وقال ترمب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "أوقفوا فرز الأصوات".

وأضاف في تغريدة آخرى نشرها بعد الأولى بدقائق: "لن يتم احتساب أي صوت وصل بعد يوم الانتخابات!".

جاء ذلك بعد اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز في انتخابات الرئاسة، في حين عكف المسؤولون على فرز الأصوات في بضع ولايات ستحسم النتيجة وخرجت احتجاجات في الشوارع.

وزعم ترمب أن الانتخابات تشهد تزويرا دون أن يورد أدلة على ذلك، وأقام دعاوى قضائية في سباق انتخابي لم يحسم بعد.

ومع تصاعد التوتر تجمع نحو 200 من أنصار ترمب، بعضهم مسلح ببنادق ومسدسات، أمام مركز اقتراع في فينيكس بولاية أريزونا بعد تردد شائعات لا تستند لدليل عن عدم إحصاء أصوات للرئيس الجمهوري.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020