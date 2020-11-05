بايدن: واثق من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو)

في حين أطلق خصمه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب معركة قضائية لإيقاف الفرز في ولايتي ميشيغن وبنسلفانيا.

وقال بايدن في تصريح من معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير إن الأمريكيين "لن يتم إسكاتهم".

وأكد نائب الرئيس السابق أنه "من الواضح أننا بصدد الفوز في ما يكفي من الولايات للحصول على 270 صوتاً" من أصوات كبار الناخبين، وهو العدد الضروري للوصول إلى البيت الأبيض.

وتابع بايدن وقد وقفت بجانبه السناتورة كامالا هاريس التي اختارها لمنصب نائبة الرئيس "أنا لم آت لأقول إننا فزنا"، موضحاً "لكنّي أتيت لأقول لكم إنه عندما تنتهي عمليات الفرز، نعتقد أننا سنكون الفائزين".

وشدد المرشح الديموقراطي على "ضرورة احتساب كل الأصوات"، في حين قدم خصمه الجمهوري التماساً قضائياً لوقف عمليات الفرز في بنسلفانيا.

وقال بايدن إنه عندما تُعلن النتيجة يكون الوقت قد حان "لكي نضع خلفنا خطابات الحملة العدائية".

وشدد على "ضرورة الكف عن معاملة خصومنا على أنّهم أعداء. لسنا أعداء"، قبل أن يستعيد عبارات يردّدها منذ أشهر بقوله "أخوض حملة بصفتي ديموقراطيا لكنّني سأحكم بصفتي رئيساً أمريكياً".

وأوضح أنه "من الأهمية بمكان في نظري أننا فزنا بغالبية (أصوات المقترعين) الأمريكيين"، على الرّغم من أن الفوز بالتصويت الشعبي لا يعني الفوز بالانتخابات الرئاسية.

وتابع "السناتورة هاريس وأنا على المسار الصحيح لنيل أكبر عدد من الأصوات من بين كل المرشحين لمنصب الرئيس ونائبه في تاريخ هذا البلد"، علما أن عدد المقترعين في الانتخابات الرئاسية بلغ 160 مليوناً، وهو رقم قياسي بحسب منظمة "إلكشن برودجكت" المستقلة.

وهاريس البالغة 56 عاماً هي أول امرأة سوداء وأول متحدرة من أصول هندية يرشّحها أحد الحزبين لمنصب نائبة الرئيس. وفي حال فوز بايدن ستصبح هاريس أول نائبة رئيس سوداء في تاريخ الولايات المتحدة.