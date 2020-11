بالأسلحة.. أنصار ترمب يحتجون خارج مركز الاقتراع في أريزونا (فيديو)

وردد المحتجون هتافات تقول "أوقفوا السرقة!" و"احسبوا صوتي".

Chants to “count the votes” break out pic.twitter.com/Z69OKRfoHB — Tristan Justice (@JusticeTristan) November 5, 2020

وتجمع المحتجون، وأغلبهم دون كمامات، خارج إدارة انتخابات مقاطعة ماريكوبا في فينكس في حين تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق ضئيل في الولاية المحورية.

وأعلنت وسائل إعلام فوز بايدن في أريزونا لكن حملة ترمب تقول إن الأمر لم يحسم بعد.

The crowd has reinforced a larger group at the Maricopa County election office #Arizona pic.twitter.com/7XqOWHlyj3 — Tristan Justice (@JusticeTristan) November 5, 2020

وفوز بايدن بأريزونا سيعطي الديمقراطيين 11 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي وهو ما يمثل دعما كبيرا لمسعاه لدخول البيت الأبيض في حين يقلل بشدة فرص ترامب للحصول على فترة ولاية ثانية.

وكان ترمب قد فاز بالولاية في انتخابات عام 2016.

And we are marching with @RepGosar leading the way through Phoenix pic.twitter.com/7oiqJ1EJH4 — Tristan Justice (@JusticeTristan) November 5, 2020

ويحتاج بايدن الآن لستة أصوات فقط من أصوات المجمع الانتخابي ليحسم السباق إلى البيت الأبيض.

وتجرى الانتخابات الأمريكية بشكل غير مباشر، فهناك "المجمع الانتخابي" الذي يضم ما يعرف بـ"كبار الناخبين"، وعددهم 538، باستثناء ولايتي نبراسكا ومين، فهما الوحيدتان اللتان تقومان بتقسيم أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.

ولكل ولاية عدد محدد من "كبار الناخبين" يساوي عدد ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ، وأي مرشح يفوز بأصوات مواطني الولاية يقتنص كل حصتها من "كبار الناخبين".

وحتى يفوز أي مرشح بالمنصب، لا بد أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات "كبار الناخبين"، أي 270 صوتا.