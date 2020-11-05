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سياسة

بالأسلحة.. أنصار ترمب يحتجون خارج مركز الاقتراع في أريزونا (فيديو)

أنصار ترمب يحتجون في أريزونا
أنصار ترمب يحتجون في أريزونا
5/11/2020

وردد المحتجون هتافات تقول "أوقفوا السرقة!" و"احسبوا صوتي".

وتجمع المحتجون، وأغلبهم دون كمامات، خارج إدارة انتخابات مقاطعة ماريكوبا في فينكس في حين تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق ضئيل في الولاية المحورية.

وأعلنت وسائل إعلام فوز بايدن في أريزونا لكن حملة ترمب تقول إن الأمر لم يحسم بعد.

وفوز بايدن بأريزونا سيعطي الديمقراطيين 11 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي وهو ما يمثل دعما كبيرا لمسعاه لدخول البيت الأبيض في حين يقلل بشدة فرص ترامب للحصول على فترة ولاية ثانية.

 وكان ترمب قد فاز بالولاية في انتخابات عام 2016.

ويحتاج بايدن الآن لستة أصوات فقط من أصوات المجمع الانتخابي ليحسم السباق إلى البيت الأبيض.

وتجرى الانتخابات الأمريكية بشكل غير مباشر، فهناك "المجمع الانتخابي" الذي يضم ما يعرف بـ"كبار الناخبين"، وعددهم 538، باستثناء ولايتي نبراسكا ومين، فهما الوحيدتان اللتان تقومان بتقسيم أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.

ولكل ولاية عدد محدد من "كبار الناخبين" يساوي عدد ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ، وأي مرشح يفوز بأصوات مواطني الولاية يقتنص كل حصتها من "كبار الناخبين".

وحتى يفوز أي مرشح بالمنصب، لا بد أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات "كبار الناخبين"، أي 270 صوتا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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