الانتخابات الأمريكية.. هل تتسبب أرملة ماكين في خسارة ترمب لولاية أريزونا؟

وكانت أرملة السيناتور الراحل جون ماكين، أحد أبرز السياسيين الأمريكيين، قد كتبت يوم 23 سبتمبر/ أيلول الماضي داعية إلى انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقالت "سيندي ماكين" على حسابها بموقع تويتر "عاش زوجي جون وفقًا لمبدأ: الوطن أولاً. نحن جمهوريون، نعم، لكن أمريكيين في المقام الأول. هناك مرشح واحد فقط في هذا السباق يدافع عن قيمنا كأمة، وهو جو بايدن".

وحصلت التغريدة منذ ذلك الوقت على أكثر من 628 ألف إعجاب، و150 ألف إعادة تغريد. وقدّم بايدن شكره لأرملة ماكين، قائلا على تويتر إنه كان "شرفا كبيرا" أن يحظى بدعمها وصداقتها.

My husband John lived by a code: country first. We are Republicans, yes, but Americans foremost. There's only one candidate in this race who stands up for our values as a nation, and that is @JoeBiden.

— Cindy McCain (@cindymccain) September 22, 2020