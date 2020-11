الانتخابات الأمريكية.. هل بات جو بايدن على أعتاب البيت الأبيض؟

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية "وبعدما حسم ولايتَي ويسكونسن وميشيغن اللتين استعادهما من ترمب بعد أريزونا، بات لصالح بايدن 264 ناخبا كبيرا، وفي حال فاز بولاية نيفادا (ستة ناخبين كبار) سيبلغ عدد ناخبيه الكبار 270 ويصبح بالتالي رئيسا للولايات المتحدة".

وفي كلمة أدلى بها في معقله بولاية ديلاوير، قال بايدن وقد وقفت بجانبه كامالا هاريس التي اختارها لمنصب نائبة الرئيس "أنا لم آت لأقول إننا فزنا" موضحاً "لكنّي أتيت لأقول لكم إنه عندما تنتهي عمليات الفرز، نعتقد أننا سنكون الفائزين".

وللمرة الأولى منذ عام ألفين، استفاق الأمريكيون غداة الانتخابات وهم لا يعرفون هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت حملة ترمب الأربعاء أنها قدّمت التماسا قضائيا طلبت فيه إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، كما طلبت وقف الفرز في ولايتي ميشيغين وبنسلفانيا.

كان ترمب لوّح، في إعلان ملتبس، باللجوء إلى المحكمة العليا، دون توضيح الأسباب الموجبة، في حين ندد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوربا بـ"مزاعم لا أساس لها" يطلقها ترمب.

واعتبرت المنظمة أن تصريحات ترمب بشأن العملية الانتخابية تقوّض ثقة الرأي العام في العملية الانتخابية.

وفي كلمة دعا فيها إلى الصبر، قال حاكم بنسلفانيا طوم وولف "ديموقراطيتنا قيد الاختبار" ويُمكن أن تَحسم نتائج ولايتي بنسلفانيا ونيفادا مصير الانتخابات قريبا، ربّما الخميس أو الجمعة.

وفي ختام حملة انتخابية اتّسمت بحدّة غير مسبوقة وطغت عليها جائحة كورونا، تُظهر النتائج الجزئية أنّ الناخبين لم ينبذوا الرئيس الجمهوري بشكل صريح.

وذلك بحسب ما كانت تتوقع استطلاعات الرأي، ما يُثبت أنّ قاعدة الرئيس، حتّى في حال خسارته، لا تزال وفيّة له، وانتقد ترمب مؤسسات استطلاع الرأي، معتبراً أنّها ارتكبت "خطأً تاريخيّاً".

غرّد ترمب الأربعاء "مساء أمس، كنتُ متقدّماً في كثير من الولايات الرئيسيّة" مضيفاً "بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحريّة مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها".

وليست هناك بطاقات انتخابية مفاجئة، بل بطاقات انتخابية مُرسلة عبر البريد يتمّ فرزها ببطء، غالبيّة المقترعين بها من الديمقراطيّين، وهو ما يفسّر "اختفاء" تقدّم ترمب.

وكتب بايدن في تغريدة "لن يهدأ لنا بال حتّى احتساب كلّ صوت" في حين أعربت مديرة حملته عن ثقتها بفوز المرشّح الديمقراطي، واعتبر فريق بايدن أنّ من غير المعقول استبعاد بطاقات فقط لأنّها لم تُحتسب في يوم الاقتراع.

وقال القاضي السابق بون بووير من فريق المرشّح الديمقراطي إنّ ترمب "قد يُواجه واحدة من أكثر الهزائم المحرجة لرئيس أمام أعلى محكمة في البلاد" في حال طلب عدم احتساب بطاقات اقتراع فُرزت بعد موعد الاقتراع.

Donald Trump does not decide the outcome of this election and nor do I. The American people decide. That’s why we’ve launched the Biden Fight Fund — to ensure every vote is counted.

Chip in to help fund our election protection efforts across the country: https://t.co/ps6VhGy0m5

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020