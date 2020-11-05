الانتخابات الأمريكية.. لغز أريزونا وترقب في نيفادا ومفاجأة قد تحدث بجورجيا

وأعلنت (أسوشيتيد برس) فوز بايدن في ولاية أريزونا ، متغلبًا على ولاية الحزب الجمهوري التي فاز بها الرئيس دونالد ترمب عام 2016.

ولم تصوت أريزونا لأي مرشح ديمقراطي لمنصب الرئيس، منذ فوز بيل كلينتون بها في عام 1996، وكان وقتذاك أول مرشح ديمقراطي يفوز بالولاية منذ الرئيس هاري ترومان.

وفوز بايدن بأريزونا سيعطي الديمقراطيين 11 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي وهو ما يمثل دعما كبيرا لمسعى بايدن للرئاسة في حين يقلل بشدة فرص ترمب للحصول على فترة ولاية ثانية.

وولاية أريزونا تصوت للجمهورين بالأساس ولكنها ليست هذه المرة، فبعد فرز 86% من الأصوات فيها، جاءت النتيجة.. بايدين: 1,469,341.. وترمب: 1,400,951.

أي إن بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، متقدم بـ 70 ألف صوت ويتبقى أكثر من 300 ألف صوت يخضعون للفرز، فلماذا أعلنت (أسوشيتيد برس) فوز بايدن في الولاية؟

تقول (أسوشيتد برس) في ذلك أن جو بايدن متقدم بفارق جيد، في حين أن الأصوات المتبقية في الفرز هي أصوات البريد، ومن مقاطعات يتقدم فيها جو بايدن.

كتابات على جدار في حي ماريفيل ذي الأغلبية الأسبانية في فينيكس – أريزونا /رويترز

مسقط رأس جون ماكين

إضافة إلى ذلك فإن ولاية أريزونا هي مسقط رأس السناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، والذي كانت له خلافات شديدة مع ترمب، حتى أنه أوصى بعدم دعوة ترمب لحضور جنازته بعد وفاته.

وكان جون ماكين قد أصيب بالسرطان، قبل وفاته وساءت حالته الصحية كثيرا، وتعرض له الرئيس الأمريكي بالسخرية في مواقف، جعل العلاقة بين الرجلين متوترة.

يذكر أن أرملة السناتور الراجل جون ماكين (جمهوري) دعت للتصويت للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يحتجون في أريزونا-رويترز

تغيّر التركيبة السكانية

وترجع (أسوشيتيد برس) إعلانها فوز بايدن في أريزونا كذلك لتغير التركيبة السكانية، بما في ذلك النمو السريع في عدد السكان اللاتينيين وازدهار السكان الجدد، الذي جعل الولاية أكثر ودية للديمقراطيين.

كان العديد من المكاسب مدفوعة بالسياسات المتغيرة في مقاطعة ماريكوبا ، التي تضم فينيكس وضواحيها، وهذا هو المكان الذي حقق فيه بايدن انتصاره، حيث تمثل مقاطعة ماريكوبا 60٪ من أصوات الولاية.

وفي عام 2016 ، حمل ترمب المقاطعة بنسبة 4 نقاط مئوية ، ما ساعده ويعد تغلب بايدن على منافسه في ولاية أريزونا علامة على صعود تأثير الديمقراطيين في الولاية، بحسب الوكالة.

وفي عام 2018 ، أصبح سينيما أول ديمقراطي منذ ثلاثة عقود يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية أريزونا، وفاز الديمقراطيون أيضا بثلاثة مكاتب على مستوى الولاية وخمسة من تسعة مقاعد في الكونغرس وحققوا مكاسب في المجلس التشريعي للولاية في ذلك العام.

وفي عام 2016 ، أطاح الناخبون بالجمهوري جو أربايو ، عمدة مقاطعة ماريكوبا المتشدد، الذي بنى ملفا شخصيا وطنيا لمعاملته القاسية للمهاجرين.

السناتور الجمهوري الراحل جون ماكين

في انتظار الحسم

تجمع حشد من أنصار ترمب، بعضهم مسلح ببنادق ومسدسات، خارج مركز اقتراع في أريزونا مساء أمس الأربعاء بعد تردد شائعات لا أساس لها عن عدم فرز أصوات للرئيس الجمهوري عن عمد.

ردد المحتجون هتافات تقول "أوقفوا السرقة!" و"احسبوا صوتي!" وتجمع المحتجون، وأغلبهم دون كمامات، خارج إدارة انتخابات مقاطعة ماريكوبا في فينكس في وقت تقدم جو بايدن بفارق ضئيل في الولاية المحورية.

وأعلنت بعض وسائل الإعلام فوز بايدن في أريزونا لكن حملة ترمب تقول إن الأمر لم يحسم بعد.

وقال مركز اديسون للأبحاث اليوم، أنه وبعد فرز 86 في المئة من الأصوات في ولاية أريزونا الحاسمة، حصل ترمب حصل على 47.9 في المئة مقابل 50.7 في المئة حصل عليها جو بايدن.

أمّا في جورجيا فقد تم فرز 94 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي وتصوت عادة للجمهوريين.. ويتصدر دونالد ترمب النتائج فيها منذ الثلاثاء لكنه تراجع الأربعاء وتوقعت وسائل الإعلام الأمريكية أن يكون الفارق ضئيلا جدا.

وحتى الآن تفيد النتائج أن الرئيس المنتهية ولايته حصل على خمسين بالمئة من الأصوات مقابل 48,8 بالمئة لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، في وقت تؤكد السلطات المحلية أنها تستطيع استكمال فرز الأصوات ليلا.

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