الانتخابات الأمريكية: ترقب لنتائج الفرز في 4 ولايات حاسمة.. ما هي؟

وتمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين، في وقت يفترض أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض.

وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن حصل جو بايدن على 264 ناخبا ودونالد ترمب 214.

ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يحقق أي ديموقراطي فوزا منذ عقود في هذه الولاية ونتيجة التصويت لا شك فيها.

وبذلك تبقى أربع ولايات هي:

ولاية جورجيا.. 16 من كبار الناخبين

تم فرز 94 في المئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي وتصوت عادة للجمهوريين.. ويتصدر دونالد ترمب النتائج فيها منذ مساء الثلاثاء لكنه تراجع الأربعاء وتوقعت وسائل الإعلام الأمريكية أن يكون الفارق ضئيلا جدا.

وحتى الآن تفيد النتائج أن الرئيس المنتهية ولايته حصل على خمسين في المئة من الأصوات مقابل 48,8 في المئة لمنافسه الديموقراطي جو بايدن، في وقت تؤكد السلطات المحلية أنها تستطيع استكمال فرز الأصوات ليلا.

التصويت بالبريد في الانتخابات الأمريكية أدى لتأخير فرز الأصوات-رويترز

ولاية نيفادا.. 6 ناخبين كبار

تم فرز 86 في المئة من الأصوات في هذه الولاية الصحراوية الواقعة في غرب البلاد والتي اختارت الديموقراطية هيلاري كلينتون في 2016.

يتصدر جو بايدن النتائج فيها بحصوله على 49,3 في المئة من الأصوات حتى الآن مقابل 48,7 في المئة لدونالد ترمب.

قالت السلطات المحلية في البداية صباح الأربعاء إنها لن تعلن عن نتائج جديدة قبل الخميس، لكنها أكدت على تويتر بعد ذلك أنها ستعلن أرقاما جديدة مساء الأربعاء "بسبب اهتمام كبير بالتصويت في ولاية نيفادا".

ويمكن أن تسمح النتيجة النهائية في الولاية لبايدن بدخول البيت الأبيض لكنها لن تعرف قبل صباح اليوم الخميس.

عمليات فرز الأصوات في نيفادا- 4 نوفمبر/رويترز

ولاية بنسلفانيا..عدد الناخبين الكبار 20

تم تعداد 86 في المئة من الأصوات في هذه الولاية الصناعية الواقعة في منطقة "حزام الصدأ" بشمال شرق البلاد، حيث قام كل من المرشحين بحملة نشطة.

كان دونالد ترمب يتمتع بفارق مريح نسبيا مساء الأربعاء (51,4 في المئة مقابل 47,3 في الممئة لجو بايدن).

لكن ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن عدد الأصوات البريدية يفترض أن يسمح بتعزيز بشكل كبير موقع المرشح الديموقراطي المولود في بنسلفانيا.

وتأمل السلطات المحلية في أن تتمكن من استكمال فرز الأصوات بحلول يوم الجمعة.

كارولاينا الشمالية.. 15 من كبار الناخبين

تم فرز 95 في المئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والجمهورية تقليديا.

حاليا يتقدم دونالد ترمب ((50,1 في المئة ) على جو بايدن (48,6 في المئة، لكن الأصوات البريدية المرسلة في موعد أقصاه يوم الانتخابات، أي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، تقبل حتى الثاني عشر من الشهر نفسه.