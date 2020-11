إيمان جودة.. تعرف على أول عربية مسلمة بمجلس نواب كولورادو الأمريكية

ولدت ونشأت إيمان جودة (في منتصف العقد الرابع) في ولاية كولورادو لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى الولايات المتحدة، لتصبح الناشطة والأستاذة الجامعية إيمان جودة، أول نائبة مسلمة في مجلس نواب كولورادو، إحدى غرف المجلس التشريعي للولاية.

وعبر حسابها الرسمي على تويتر، أعلنت إيمان جودة والمنتمية للحزب الديمقراطي فوزها قائلة: "لقد فعلناها! لقد ترشحت لأجعل الحلم الأمريكي حقيقية للجميع".

وأضافت: "أنا فخورة بكوني مسلمة وفلسطينية أمريكية.. كما أنني فخورة لأنني سأكون قادرة على تمثيل مجتمعات وأفراد الدائرة 41 بالهيئة التشريعية لولاية كولورادو، فلنبدأ العمل".

We did it! I ran to make the #AmericanDream a reality for Everyone. I am a proud #Muslim, #PalestinianAmerican, & #firstgeneration American. And I am proud to be able to represent my communities & the people of #hd41 in the #Colorado state legislature! Now, let's get to work. pic.twitter.com/ndZ1Q3HrgY

— Iman Jodeh (@ImanforColorado) November 4, 2020