"أسمع صوت النصر".. مستشارة ترمب الروحية تقيم صلاة للفوز بالانتخابات الأمريكية (فيديو)

وبدت باولا في الفيديو وهي تتحدث بحماسة وبصوت عال قائلة "ستمنحنا النصر يا الله. أسمع صوت النصر. أسمع صوت صراخ وغناء. أسمع صوت انتصار. يقول الرب تم. أسمع انتصارا".

وأضافت "الملائكة تتحرر الآن. الملائكة تُرسل من أفريقيا، من أمريكا الجنوبية. الدعم من الملائكة".

وأثار مقطع الفيديو سخرية واسعة من طريقة أداء باولا المبالغ فيها بشدة.

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g

