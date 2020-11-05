أذربيجان تدمر ثكنة عسكرية أرمينية(فيديو)

وأفادت الوزارة في بيان، أن الجيش الأذربيجاني دمر بنيران المدفعية ثكنة عسكرية في قرية طوناشن الواقعة باتجاه محور مدينة ترتر.

وأوضحت أن القصف أسفر عن تدمير مقر القيادة والعتاد والبنية التحتية العسكرية، للفوج القتالي السابع التابع للفرقة العاشرة القتالية في الجيش الأرميني.

ونشرت الوزارة مقطعا مصورا من الجو يُظهر لحظة استهداف الثكنة العسكرية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذرية، وهي تضم إقليم "ناغورنو كارباخ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.

وتسببت الهجمات العسكرية بين البلدين في اندلاع فتيل مواجهة قوية بين البلدين منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وتمكنت أذربيجان منذ بدء العمليات في استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات و170 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.