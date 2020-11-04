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سياسة

هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي.. ماذا فعل؟

تصريحات بايدن كانت في فيلادلفيا، كبرى مدن ولاية بنسلفانيا، بينما كان يحمل بيده مكبّراً للصوت
تصريحات بايدن كانت في فيلادلفيا، كبرى مدن ولاية بنسلفانيا، بينما كان يحمل بيده مكبّراً للصوت
3/11/2020

وجاءت تصريحات بايدن في فيلادلفيا، كبرى مدن ولاية بنسلفانيا، بينما كان يحمل بيده مكبّراً للصوت.

وقال بايدن "أقدمّ إليكم ابني بو بايدن، الذي ساهم كثر منكم في انتخابه سناتوراً عن ديلاوير. أقّدم إليكم حفيدتي ناتالي"، محتضناً حفيدته الأخرى فينيغان.

وعندما أدرك هفوته، حاول تصحيح ما بدر منه قائلاً "آه لا مهلاً، ليست (الحفيدة) المقصودة"، ليعود ويحتضن شقيقتها ناتالي.

وناتالي هي ابنة بو بايدن، نجل المرشّح الديمقراطي الذي توفي قبل خمس سنوات.

وارتكب بايدن بعض الهفوات، وغالباً ما ينتقد منافسه الرئيس دونالد ترمب قدراته الذهنية.

وكانت علاقة بايدن بابنه بو متينة، وهو غالباً ما تحدّث عنه وأثنى عليه في خطابات حملته الانتخابية.

وبو مدّعٍ عام سابق في ديلاوير، وهو كان عسكرياً احتياطياً في الجيش الأمريكي وأُرسل إلى العراق، وبدا أنّ مستقبله سيكون واعداً إلى أن أصيب بسرطان الدماغ وتوفي جرّاءه.

    

 

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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