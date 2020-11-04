نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 (بث مباشر)

وأشارت وسائل الإعلام، ومن بينها "سي إن إن" و"إن بي سي"، إلى فوز جو بايدن في ولاية جورجيا (16 من المجمع الانتخابي) وفوز ترمب بولاية كارولاينا الشمالية (15).
وأكدت شبكة سي إن إن الإخبارية أن النتيجة النهائية أظهرت حصول بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترمب.
ويحتاج المرشح إلى 270 صوتا من أصوات كبار الناخبين في المجمع الانتخابي من أصل 538 للفوز برئاسة الولايات المتحدة.
ووصف ترمب نتيجة عام 2016 بأنها واحدة من أكبر الانتصارات في التاريخ الحديث، بل "وكاسحة".
ويزعم الرئيس هذه المرة بأن الانتخابات "تم تزويرها" ويرفض حتى الآن قبول النتيجة. ويستمر محاموه في خسارة دعاوى قضائية في المحاكم، في محاولة منهم لإبطال النتيجة.
مراسل الجزيرة: جو بايدن يتقدم على ترمب في ولاية بنسلفانيا بقارق 5587 صوتا حتى الآن.
شبكة فوكس نيوز: سيتم توفير حماية أمنية إضافية لجو بايدن بداية من اليوم مع تزايد المؤشرات على فوزه.
فوكس نيوز: قاض فيدرالي يرفض دعوى طارئة لحملة ترمب تطالب بوقف عد الأصوات في فيلادلفيا.
وكالة أسوشيتد برس: بايدن يقلب تأخره في جورجيا إلى تقدم على ترمب بأكثر من 900 صوت.
سكرتير ولاية جورجيا: لا يزال هناك نحو 14 ألف بطاقة اقتراع معلقة في جورجيا جميعها تمت بالاقتراع الغيابي.
We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,…..
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020
كلمة للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو #بايدن#مباشر_الانتخابات_الأمريكية #الانتخابات_الأمريكية #ترمب #Election2020 https://t.co/YfeBXoYTdG
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2020
تغطية خاصة عن #الانتخابات_الأمريكية#مباشر_الانتخابات_الأمريكية #بايدن #ترمب #Election2020 https://t.co/4UyseQqUYw
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2020