نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 (بث مباشر)

وأشارت وسائل الإعلام، ومن بينها "سي إن إن" و"إن بي سي"، إلى فوز جو بايدن في ولاية جورجيا (16 من المجمع الانتخابي) وفوز ترمب بولاية كارولاينا الشمالية (15).

وأكدت شبكة سي إن إن الإخبارية أن النتيجة النهائية أظهرت حصول بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترمب.

ويحتاج المرشح إلى 270 صوتا من أصوات كبار الناخبين في المجمع الانتخابي من أصل 538 للفوز برئاسة الولايات المتحدة.

ووصف ترمب نتيجة عام 2016 بأنها واحدة من أكبر الانتصارات في التاريخ الحديث، بل "وكاسحة".

ويزعم الرئيس هذه المرة بأن الانتخابات "تم تزويرها" ويرفض حتى الآن قبول النتيجة. ويستمر محاموه في خسارة دعاوى قضائية في المحاكم، في محاولة منهم لإبطال النتيجة.

وفيما يلي تطورات الانتخابات الأمريكية.. لحظة بلحظة:

سي إن إن: النتيجة النهائية تظهر حصول بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترمب.

سي إن إن: تأكيد فوز جو بايدن بولاية جورجيا ودونالد ترمب بولاية نورث كارولاينا.

سي إن إن: قاض بولاية ميشيغن يرفض طلبا لوقف التصديق على فوز بايدن.

سي إن إن: حملة ترمب ألغت العمل بـالخط الساخن بعد تلقيها عددا كبيرا من المكالمات المزيفة ورسائل السخرية.

مؤيدو ترمب بدأوا التجمع في محيط البيت الأبيض مطلقين شعارات ترفض التنازل إذا ثبت وجود تزوير في الانتخابات.

فريق بايدن: حجب فريق ترمب الإحاطة الاستخباراتية عنا قد يؤذي التحضيرات لتولي بايدن الرئاسة.

وسائل إعلام أمريكية: شركة محاماة تنسحب من دعوى لترمب في بنسلفانيا بعد خلافات داخل الشركة حول جدواها.

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: انتخابات 2020 الأكثر أمنا في التاريخ ولا يوجد أي دليل بشأن أصوات ضائعة.

فيسبوك يعلق على منشور لترمب أعلن فيه فوزه في الانتخابات برابط يفيد بأن بايدن هو الفائز المحتمل.

تويتر وضع إشارة تحذيرية على تغريدة لترمب تحدث فيها عن خروقات في العملية الانتخابية.

الإذاعة الوطنية الأمريكية NPR: ترمب أبلغ من قبل مساعديه بأن خياراته القانونية لتغيير النتائج محدودة.

نيويورك تايمز: الفارق بين بايدن المتصدر وترمب يتسع في بنسيلفانيا إلى 27130 صوتا.

ABC: الحزب الجمهوري في بنسيلفانيا يطلب من المحكمة العليا منع احتساب الأصوات التي وصلت بعد يوم الانتخابات.

لجنة الانتخابات في جورجيا: لن نسمح للخطاب السائد بعرقلة عملنا وسنتحقق من أي مزاعم بحصول خروق.

مدير الانتخابات بولاية جورجيا: تسلمنا نحو 18 ألف من أصوات العسكريين عبر البريد وننتظر استلام المزيد منها.

محكمة الاستئناف في بنسيلفانيا تأمر بعدم احتساب بطاقات الاقتراع التي تستوجب المراجعة بصورة مؤقتة.

ترمب في بيان: لن أتوقف أبدا عن المحاربة من أجل الشعب الأمريكي والأمة.

ترمب في بيان: سنتخذ كل الإجراءات القانونية لاحتساب الأصوات الشرعية لضمان ثقة الأمريكيين في حكومتهم.

ترمب في بيان: الشعب الأمريكي يستحق شفافية كاملة في فرز جميع الأصوات.

ترمب يتساءل في تغريدة عن مصير بطاقات عسكرية "مفقودة" في ولاية جورجيا.

مرشح الحزب الجمهوري السابق للانتخابات الرئاسية ميت رومني: من الخطأ القول إن الانتخابات كانت مزورة وفاسدة.

رومني: القول إن الانتخابات سرقت يضر بالحرية ويضعف المؤسسات ويؤجج مشاعر هدامة وخطيرة.

عمدة مدينة فيلادلفيا: وفقا للأرقام التي اطلعنا عليها نعتقد أن بايدن سيفوز بولاية بنسيلفانيا.

لجنة الانتخابات في بنسيلفانيا: الديمقراطية فازت وندعو الجميع إلى التحلي بالصبر ومنحنا الوقت للقيام بواجبنا.

لجنة الانتخابات في بنسيلفانيا: الديمقراطية تنجح وقمنا بعمل ممتاز خاصة مع اعتماد نظام التصويت بالبريد.

لجنة الانتخابات في بنسيلفانيا: يجب السماح لنا باستكمال عمليات فرز الأصوات في الولاية.

لجنة الانتخابات في بنسيلفانيا: احتسبنا أكثر من 690 ألف صوت ويشمل أكبر عدد للأصوات عبر البريد.

لجنة الانتخابات في بنسيلفانيا: الرئيس يتهمنا بالفساد ولكننا نواصل عملنا وسنساهم في انتقال سلس للسلطة.

لجنة الانتخابات في بنسيلفانيا: سيستمر الفرز حتى احتساب كل الأصوات المتبقية.

لجنة الانتخابات في بنسيلفانيا: سيستمر احتساب الأصوات وذلك يشمل كل فئات التصويت.

بايدن أصبح على أعتاب البيت الأبيض وفق توقعات مراقبين (غيتي)

رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: المعركة لم تنته بعد وترمب ما زال يحارب من أجلنا ونحن نحارب من أجله.

رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: تم تسجيل خروق انتخابية.

رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: لكل مرشح الحق في الطعن في نزاهة فرز الأصوات في أي مكان.

رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: يجب احتساب كل بطاقات الاقتراع الشرعية فقط في ميشيغن.

رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: الحزب نشر فرقا قانونية في الولايات الأربع من أجل التحقيق في أي خروقات.

رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: الديمقراطيون يريدون تجاهل شوائب واضحة في الاقتراع ولن نسمح بذلك.

حملة جو بايدن: حكومة الولايات المتحدة قادرة على إخراج المتسللين من البيت الأبيض.

نانسي بيلوسي: كثيرون قلقون بشأن الضرر الذي سيحدثه ترمب في الفترة ما بين خسارته الانتخابات وتسليمه السلطة.

نانسي بيلوسي: الرئيس المنتخب جو بايدن سيحظى بدعم مجلس النواب.

نانسي بيلوسي: بايدن هو الرئيس الذي سيوحد الأمريكيين.

نانسي بيلوسي: لم ننتصر في كل المعارك لكننا ربحنا الحرب في النهاية.

سكرتير ولاية جورجيا: اليوم هو الأخير للتعامل مع الأصوات عبر البريد ولا نعرف انعكاس الدعاوى القضائية على الآجال.

سكرتير ولاية جورجيا: لم نلاحظ أي ممارسات تدعو للتشكيك في نزاهة عمليات الفرز ونواصل تطبيق إجراءات التدقيق.

سكرتير ولاية جورجيا: تستمر عملية التحقق من الأصوات عبر البريد وأصوات العسكريين في عدة مقاطعات.

هيئة الطيران المدني الأمريكية تقيد حركة الطيران فوق مقر إقامة جو بايدن في ولاية ديلاوير.

حملة ترمب: بمجرد الوصول إلى نتائج نهائية سيكون الرئيس ترمب هو الفائز بانتخابات الرئاسة.

حملة ترمب: نتائج الانتخابات في الولايات الأربع المتأرجحة ما تزال بعيدة عن أن تكون نهائية.

حملة ترمب: إعلان فوكس نيوز وأسوشيتد برس أن بايدن في طريقه للفوز هي ادعاءات خاطئة وغير مسؤولة.

حملة ترمب: آلاف الأصوات غير القانونية تم احتسابها في نيفادا والرئيس ترمب سيفوز في نهاية المطاف.

حملة ترمب في بيان: هذه الانتخابات لم تنته بعد.

جو بايدن ينهي تقدم دونالد ترمب في ولايتي بنسيلفانيا وجورجيا بعد تجاوزه في عدد الأصوات مع تقدم عمليات الفرز.

شبكة فوكس نيوز عن مصادر مطلعة: لا نية لدى دونالد ترمب للإقرار بالهزيمة بعد تلقيه نصائح من مستشاريه.

شبكة فوكس نيوز: سيتم توفير حماية أمنية إضافية لجو بايدن بداية من اليوم مع تزايد المؤشرات على فوزه.

فوكس نيوز: قاض فيدرالي يرفض دعوى طارئة لحملة ترمب تطالب بوقف عد الأصوات في فيلادلفيا.

مراسل الجزيرة: جو بايدن يتقدم على ترمب في ولاية بنسلفانيا بقارق 5587 صوتا حتى الآن.

شبكة فوكس نيوز: سيتم توفير حماية أمنية إضافية لجو بايدن بداية من اليوم مع تزايد المؤشرات على فوزه.

فوكس نيوز: قاض فيدرالي يرفض دعوى طارئة لحملة ترمب تطالب بوقف عد الأصوات في فيلادلفيا.

وكالة أسوشيتد برس: بايدن يقلب تأخره في جورجيا إلى تقدم على ترمب بأكثر من 900 صوت.

ترمب على تويتر: أفوز بسهولة إذا تم احتساب الأصوات القانونية.

ترمب على تويتر: تم منع المراقبين من أداء وظيفتهم ولذلك فإن أي أصوات احتسبت بعد ذلك تعتبر غير قانونية.

ترمب على تويتر: على المحكمة الأمريكية العليا أن تقرر بشأن هذه الأصوات غير القانونية.

سكرتير ولاية جورجيا: لا يزال هناك نحو 14 ألف بطاقة اقتراع معلقة في جورجيا جميعها تمت بالاقتراع الغيابي.

المجلس الأمريكي لنزاهة الانتخابات يرفض تشكيك ترمب بنزاهتها ويقول إن ذلك يضر بالقائمين على الانتخابات.

المجلس الأمريكي لنزاهة الانتخابات: الشعب الأمريكي هو من يختار قادته والعملية الدستورية تتطلب عد جميع الأصوات.

المجلس الأمريكي لنزاهة الانتخابات: ادعاءات ترمب المتعلقة بنزاهة الانتخابات غير مسؤولة ولا أساس له.

المجلس الأمريكي لنزاهة الانتخابات: ترمب استخدم منصة البيت الأبيض لمدة 15 دقيقة لإطلاق ادعاءات كاذبة.

فيسبوك يعلن اتخاذ إجراءات للحد من انتشار أي محتوى خاطئ أو خطير فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية.

شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية: ترمب لا يخطط للاعتراف بهزيمته حتى لو أعلن جو بايدن فوزه بانتخابات الرئاسة.

محكمة فدرالية ببنسيلفانيا: حملة ترمب سحبت دعوى قضائية تدعو لوقف فرز الأصوات عبر البريد لضيق الوقت.

لجنة الانتخابات في جورجيا: من يقومون بفرز الأصوات ليسوا محتالين ولا مزورين إنما هم أشخاص يقومون بواجبهم.

لجنة الانتخابات في جورجيا: بطاقات الاقتراع ما زالت تصل إلى مراكز الفرز ومن الصعب التكهن بموعد انتهاء عد الأصوات.

موقع ذا هيل: فيسبوك أغلق مجموعة تسمى "أوقفوا السرقة" لنشرها معلومات مضللة تأييدا لترمب.

تجمع لمناصرين لترمب وآخر لمناهضين له أمام مقر فرز الأصوات في فيلادلفيا.

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: لم نربح كل المعارك ولكننا ربحنا الحرب.

مسؤول في حملة بايدن: جو بايدن وكامالا هاريس تلقيا إحاطة من فريق الصحة العامة بشأن أزمة فيروس كورونا.

تجمع مناهض لترمب في فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا للمطالبة باحتساب كل الأصوات.

سي إن إن عن مستشار لترمب: الرئيس بحث مع مساعديه الاستعداد لخوض السباق عام 2024 إذا خسر الانتخابات.

مسؤولو الانتخابات في جورجيا: النتائج النهائية للفرز قد تعلن مساء اليوم.

سكرتيرة ولاية بنسيلفانيا: من المرجح أن نعرف الفائز بالولاية اليوم.

اتساع الفارق في ولاية نيفادا إلى 12000 صوت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

بايدن يقترب من البيت الأبيض (الأناضول)

ترمب في تغريدة: أوقفوا التزوير !

قاض في جورجيا يرفض دعوى قضائية من حملة ترمب تطلب التأكد من اتباع قوانين التصويت الغيابي.

ترمب في تغريدة: حققنا فوزا قضائيا كبيرا في ولاية بنسيلفانيا.

مستشار حملة ترمب: سيتضح مع نهاية يوم الجمعة أن ترمب سيكون الرئيس 4 سنوات أخرى.

حملة ترمب: حصلنا على حكم قضائي يسمح بحضورنا عمليات عد الأصوات في فيلادلفيا ببنسيلفانيا.

مستشار حملة ترمب: نتوقع المزيد من الشكاوى القانونية بهدف الاطلاع على الأصوات التي احتسبت في بنسيلفانيا.

مستشار حملة ترمب: نتوقع المزيد من الشكاوى القانونية بهدف الاطلاع على الأصوات التي احتسبت في بنسيلفانيا.

سكرتير ولاية جورجيا: التدقيق يحكم كل مراحل الفرز وهذا لصالح الطرفين المتنافسين في الانتخابات.

سكرتير ولاية جورجيا: يتم التعامل مع عمليات فرز 60 ألف صوت عبر التصويت البريدي وهو يتطلب جهدا ووقتا.

تويتر يصنف تغريدة لترمب بشأن رفضه احتساب الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات بأنها مضللة.

ترمب في تغريدة: لن يتم احتساب أي صوت وصل بعد يوم الانتخابات!

نيويورك تايمز: بايدن يقلص الفارق مع ترمب في ولايتي بنسيلفانيا وجورجيا مع استمرار تقدم ترمب بهامش بسيط.

مراسلة الجزيرة: مجموعة من مؤيدي ترمب تحتج أمام مركز اقتراع في أريزونا وتشكك في النتائج.

مراسلة الجزيرة: مجموعة من مؤيدي ترمب تحتج أمام مركز اقتراع في أريزونا وتشكك في النتائج.

مراسل الجزيرة: السلطات في ولاية جورجيا تقول إن عمليات فرز الأصوات ستتواصل طوال هذا الليل.

CNN عن سكرتير ولاية جورجيا: هناك ما يقرب من 90 ألف بطاقة اقتراع لم يتم فرزها بعد في الولاية.

مظاهرة لمؤيدي ترمب أمام مركز فرز الأصوات في مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا.

سكرتيرة ولاية بنسيلفانيا: غالبية بطاقات الاقتراع المتبقية في الولاية ستفرز خلال يوم الخميس.

نيويورك تايمز: وزارة العدل أبلغت المدعين العامين بجواز إرسال ضباط فيدراليين مسلحين لمراقبة سير فرز الأصوات.

كامالا هاريس: من حق الأمريكيين أن يثقوا بعملية الانتخاب وضمان حقهم الدستوري في احتساب أصواتهم القانونية.

متظاهرون مؤيدون للرئيس ترمب يتجمعون خارج مقر فرز الأصوات في مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا.

المتظاهرون في سياتل يطالبون بفرز جميع الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

مظاهرة مناوئة للرئيس ترمب في مدينة سياتل بولاية واشنطن.

بايدن: اليوم يصادف ذكرى انسحاب إدارة ترمب من اتفاقية باريس للمناخ وإدارتي ستعود إليها في غضون 77 يوما.

مظاهرات مناوئة لترمب في منيابوليس بولاية أوهايو وبوسطن بولاية ماساتشوستس.

المتظاهرون ضد ترمب يطالبون بفرز جميع الأصوات في انتخابات الرئاسة.

مظاهرة في شيكاغو تطالب بفرز جميع الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

مظاهرة في فيلادلفيا (رويترز)

نيويورك تايمز: ولاية نيفادا تقول إنها ستحدث نتائج الانتخابات فيها ظهر الخميس بالتوقيت المحلي وليس الليلة.

المتحدثة باسم البيت الأبيض: سنفوز بالانتخابات في حال كانت عمليات فرز الأصوات نزيهة.

مسؤول في لجان الانتخابات في جورجيا: هناك 142 ألف بطاقة انتخاب لم تفرز بعد وسنعلن نتائجها الليلة.

CNN: مليون ومائة ألف صوت لم تفرز بعد من أصوات ولاية بنسيلفانيا.

حملة ترمب ترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا.

ترمب على تويتر: محامونا طلبوا السماح لهم بالدخول إلى مراكز الفرز لأسباب هادفة لكن ما الفائدة من ذلك الآن؟

ترمب في تغريدة على تويتر: تم إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا وبالانتخابات الرئاسية وهذا ما يجب مناقشته.

حاكم بنسيلفانيا: دعوى ترمب لوقف فرز الأصوات في الولاية خطأ و يتعارض مع المبادئ الأساسية لديمقراطيتنا.

بايدن عبر تويتر: واثق من فوزنا لكن هذا لن يكون انتصارنا وحدنا بل سيكون نصراً للشعب الأمريكي ولديمقراطيتنا.

جو بايدن: يجب احتساب كل صوت ولن يسلب أحد ديمقراطيتنا.

حملة بايدن: الأمر واضح وبسيط وهو أن دونالد ترمب خسر ويسكونسون ويخسر ميشيغن والرئاسة.

حملة بايدن: الدعوات لإعادة فرز أصوات ولاية ويسكونسن مثيرة للشفقة.

تويتر يضع إشارة تحذيرية على تغريدة ترمب التي أعلن فيها فوزه بولاية ميشيغن لتضمنها معلومات قد تكون مضللة.

ترمب يعلن عبر تويتر فوزه بولاية ميشيغن بالإضافة إلى جورجيا وبنسيلفانيا ونورث كارولاينا.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

فوكس نيوز: بايدن يحتاج الفوز بولاية واحدة متأرجحة أخرى بعد فوزه في ميشيغن ليصبح رئيس الولايات المتحدة

فوكس نيوز: المرشح الديمقراطي جو بايدن يفوز بولاية ميشيغن.

حاكم بنسيلفانيا: مسؤولو الانتخابات بمدينة فيلادلفيا يفرزون الأصوات بشفافية مطلقة مع بث مباشر للعملية.

حاكم ولاية بنسيلفانيا: محاولات تقويض العملية الديمقراطية مخزية وأتعهد بفرز كل صوت في الولاية.

حاكم ولاية بنسيلفانيا يقول إن رفع حملة ترمب دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات محاولة لتقويض الديمقراطية.

شبكة "سي إن إن" تقول إن توقعاتها تفيد بأن جو بايدن سيتمكن من الفوز بولاية ميشيغن.

جو بايدن: بعد ليلة انتخابية طويلة نعتقد أننا فزنا بما يكفي من الأصوات.

جو بايدن: أدعو الجميع إلى التخلي عن لغة الحملات الانتخابية والبدء في الإصغاء لبعضنا البعض.

جو بايدن: أدعو الجميع إلى التخلي عن لغة الحملات الانتخابية والبدء في الاصغاء لبعضنا البعض.

جو بايدن: خلافاتنا لا تعني أننا أعداء وفي حال فوزي سأكون رئيسا لكل الأمريكيين.

جو بايدن: ستكون حملتنا هي الرابعة في التاريخ الأمريكي التي تهزم رئيسا يترشح لولاية ثانية.

جو بايدن: الولايات المتحدة حققت الكثير ولن نقبل بأن يتم إسكاتنا وانتصاري هو انتصار للديمقراطية الأمريكية.

جو بايدن: الرئاسة ليست مؤسسة حزبية وتتطلب واجب رعاية كافة الأمريكيين وسأعمل جاهدا لصالح الجميع.

جو بايدن: من الواضح أننا نفوز في ولايات بما يكفي لتحقيق 270 صوتا من المجمع الانتخابي.

جو بايدن: هوامش فوزي في ولايتي ويسكونسن وميشيغن أكبر من هوامش فوز ترمب فيهما خلال الانتخابات السابقة.

بايدن: فزت بأغلبية أصوات ولدينا 3 ملايين فارق في التصويت الشعبي.

حملة ترمب تقول في تغريدة إن الرئيس فاز بولاية بنسيلفانيا.

مدير وكالة الأمن السيبراني الأمريكية يحذر من حسابات مزيفة لوسائل إعلام تعلن فوز أحد المرشحين في الولايات.

كبير مستشاري حملة ترمب: ندعو شبكة فوكس نيوز وأسوشييتد برس لسحب التوقع بفوز بايدن بأريزونا فورا.

مدير حملة ترمب: الرئيس ترمب يقول للأمريكيين إنه سيقوم بكل ما يلزم لضمان نزاهة الانتخابات.

مدير حملة ترمب: من دون تحركنا سيكون على أهالي بنسيلفانيا والأمريكيين انتظار أيام لمعرفة نتيجة الانتخابات.

حملة ترمب: سنتحرك ضد قرار المحكمة العليا غير الشرعي بتمديد احتساب بطاقات الاقتراع المتأخرة في بنسيلفانيا.

مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية: نعمل على مواجهة الخصوم الأجانب الذين يريدون التدخل في الانتخابات.

حملة ترمب: سنرفع دعوى قضائية لمنع الديمقراطيين من إخفاء عمليات فرز الأصوات عن مراقبينا.

حملة ترمب: سنتخذ إجراءات قانونية إضافية لضمان نزاهة الانتخابات في ولاية بنسيلفانيا.

سي إن إن تتوقع فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية ويسكونسن.

حملة بايدن: طلب حملة ترمب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن محاولة للتغطية على الهزيمة.

ترمب: نحقق فوزا كبيرا في بنسيلفانيا لكن سكرتيرة الولاية أعلنت أن ملايين بطاقات الاقتراع لم يتم فرزها بعد.

مفوضة الانتخابات في ولاية ويسكونسن: لا مجال لتزييف أية بطاقة انتخابية.

ترمب في تغريدة: يتم العمل على إخفاء 500 ألف صوت في بنسيلفانيا وميشيغن وغيرها.

ترمب في تغريدة: إنهم يقحمون أصواتا لبايدن في بنسيلفانيا وويسكونسن وميشيغن.

سكرتير ولاية جورجيا: هناك نحو 50 ألف صوت في عمليات الاقتراع المبكر يتم فرزها وسنحرص على إتمام ذلك بدقة.

سكرتيرة ولاية ميشيغن: نتوقع اكتمال النتائج في ميشيغن يوم الجمعة.

سكرتيرة ولاية ميشيغن: سنحمي عمليات الفرز ونضمن أن تعكس النتائج بدقة تصويت الناخبين.

رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ: لن نتفاجأ إذا لجأ الطرفان إلى القضاء لتحديد الفائز.

رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ: لن يتم حسم الانتخابات إلا بعد الانتهاء من فرز آخر صوت.

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف: الانتخابات لا تنتهي قبل عد آخر صوت بعكس موقف ترمب.

تويتر يصنف تغريدات ترمب الأخيرة المشككة بنزاهة فرز الأصوات بأنها جدلية وقد تكون مضللة.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يدعو الأمريكيين إلى الحصول على نتائج الانتخابات من مصادر موثوقة ورسمية.

سكرتيرة ولاية بنسيلفانيا: أعداد بطاقات الاقتراع عبر البريد تزيد 10 مرات مقارنة بالانتخابات الماضية.

وزيرة عدل ولاية بنسيلفانيا: لم يتم استلام أصوات العسكريين العاملين في الخارج وننتظر ذلك لاحتسابها.

بايدن: لن يهدأ لنا بال حتى يجري احتساب كل صوت.

حملة جو بايدن: إذا توقف فرز الأصوات الآن كما طلب ترمب سيكون بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية.

حملة جو بايدن: الجمهوريون حاولوا استغلال النظام القضائي لتقويض الانتخابات وتصريحات ترمب جزء من ذلك.

مدير حملة ترمب: إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز.

حملة جو بايدن: الجمهوريون حاولوا التشكيك والزعم بأن صناديق الاقتراع غير قانونية في بعض المقاطعات.

حملة جو بايدن: في طريقنا للفوز بميشيغن وويسكونسن وبنسيلفانيا بفارق أكبر مما حققه ترمب سنة 2016.

مديرة حملة جو بايدن: بايدن يتجه إلى الفوز وسيحصد مزيدا من مقاعد المجمع الانتخابي أكثر من أي مرشح.

مديرة حملة جو بايدن الانتخابية: بايدن في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية في أمريكا.

ترمب في تغريدة: أمس كنت متقدما في ولايات مهمة ثم بدأت هذه الولايات في الاختفاء بشكل سحري.

مفوضة مدينة فيلاديلفيا في بنسلفانيا: تم فرز قرابة 141 ألف بطاقة اقتراع عبر البريد من أصل نحو 351 ألف بطاقة.

لجنة الانتخابات في نيفادا: لم نحتسب بعد بطاقات الاقتراع المبكر التي وصلت الثلاثاء وتلك التي لم تصل بعد عبر البريد.

حملة بايدن: محاولة ترمب لوقف فرز الأصوات فعل شائن وغير مسبوق.

حملة بايدن الانتخابية: سنتصدى لترمب قانونيا في حال لجوئه للمحكمة العليا لمنع الاحتساب الدقيق للأصوات.

حاكم ولاية بنسيلفانيا: لدينا مليون صوت عبر البريد لم تفرز بعد وتعليقات ترمب منحازة.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز بايدن بأصوات ولايتي أريزونا وماين.

ترمب: الأمريكيون خرجوا بأعداد قياسية وفزنا بولايات لم نكن نتوقع الفوز بها.

ترمب: من الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكي.

ترمب: سنتوجه إلى المحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة.

مايك بنس: أشكر 60 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم لصالح بقاء ترمب في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.

ترمب: سنفوز بهذه الانتخابات وقد فزنا بها بالفعل.

ترمب: فزنا بهذه الولايات ومن الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكي.

ترمب: هذه لحظة مهمة في تاريخ أمتنا وسنلجأ للمحكمة العليا.

ترمب: مع تقدمنا بأكثر من 600 ألف صوت في بنسيلفانيا من الصعب اللحاق بنا.

ترمب: فزنا بمشيغن كما فزنا بويسكونسن ولم نكن بحاجة لها.

ترمب: من الواضح أننا فزنا بولاية جورجيا وفزنا كذلك بولاية نورث كارولاينا.

ترمب: من الواضح أننا فزنا في أريزونا والأهم أننا بصدد الفوز في ولاية بنسيلفانيا بشكل كبير.

ترمب: نفوز في بنسيلفانيا بعدد هائل من الأصوات.

ترمب: فزنا بفلوريدا وتكساس وجورجيا ونورث كارولينا ومن الصعب اللحاق بنا.

ترمب: الملايين من الناس صوتوا لنا ومجموعة محزنة تحاول سلبنا ذلك ونحن لن نسمح بذلك.

شخص في واشنطن يجلس أمام شاشة تظهر النتائج المبكرة للانتخابات الأمريكية (رويترز)

أبرز الولايات التي لم تعلن نتائجها بعد هي نورث كارولاينا وميشيغين وويسكونسن وبنسيلفانيا وجورجيا وأريزونا.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بأصوات ولاية تكساس.

تويتر يضع إشارة تحذير على تغريدة لترمب يتهم فيها الديمقراطيين بسرقة الانتخابات.

ترمب عبر تويتر: أبلينا بلاء حسنا جدا لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات ولن ندعهم يفعلون ذلك أبدا.

بايدن: نشعر بأننا في وضع جيد في أريزونا وما زلنا في حلبة المنافسة في جورجيا.

بايدن: نشعر بالتفاؤل إزاء وضعنا الانتخابي في ويسكونسن وميشيغن وسنفوز بأصوات بنسيلفانيا.

بايدن: نحن في طريقنا للفوز بالانتخابات لكن علينا التحلي بالصبر حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات بالكامل.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بأصوات ولاية مونتانا.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بأصوات ولاية آيوا.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بأصوات ولاية أوهايو.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز بايدن بأصوات ولاية مينيسوتا.

نائب مدير حملة جو بايدن على تويتر: الديمقراطيون سينتصرون في السباق الرئاسي.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز بايدن بأصوات ولاية هاواي.

وسائل إعلام أمريكية: أكثر من مليون بطاقة اقتراع للمصوتين عبر البريد لم تفرز بعد في ولاية بنسيلفانيا.

وكالة بلومبيرغ: النتائج النهائية لفرز أصوات ولاية ميشيغن لن تكون متاحة على الأرجح قبل مساء الأربعاء.

تظهر النتائج الأولية فوز ترمب بولايات فلوريد "29 صوتا في المجمع الانتخابي" (الجزيرة مباشر)

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز بايدن بأصوات ولاية كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز بايدن بأصوات ولاية نيو هامبشر.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بأصوات ولاية ميزوري.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بأصوات ولاية كانزاس.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بأصوات ولاية كانزاس.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز بايدن بأصوات واشنطن العاصمة.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز بايدن بأصوات ولاية كولورادو.

فوكس نيوز تتوقع أن يحافظ الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب ويضيفون 5 مقاعد جديدة

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بولايتي نبراسكا ووايومينغ.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بولاية ساوث داكوتا.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز بايدن بولايتي نيويورك ونيو مكسيكو.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بولايتي لويزيانا ونورث داكوتا.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بولاية إنديانا.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بولايات نبراسكا ووايومينغ وساوث داكوتا.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بولايتي ساوث كارولينا وميزوري.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز بايدن بولايات إلينوي وديلاوير وكوناتيكت.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بولايات أوكلاهوما وتينيسي ومسيسبي وآلاباما.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز بايدن بولايات إلينوي وديلاوير وكونتيكت.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز بايدن بولايات رودآيلاند ونيوجيرسي وميريلاند وماساتشوستس.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر تقاربا شديدا في الأصوات بين ترمب وبايدن في فلوريدا.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز جو بايدن بولاية فيرجينيا.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز دونالد ترمب بولاية ويست فرجينيا.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز جو بايدن بولاية فيرمونت.

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز دونالد ترمب بولاية كنتاكي.

الحاكم الجمهوري لولاية فرمونت فيل سكوت: صوت لصالح جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

بايدن وبجانبه السناتورة كامالا هاريس التي اختارها لمنصب نائبة الرئيس (رويترز)