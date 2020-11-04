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سياسة

فوز المسلمتين إلهان عمر ورشيدة طليب بولاية ثانية في الكونغرس الأمريكي

النائبتان إلهان عمر(يمين) ورشيدة طليب
النائبتان إلهان عمر(يمين) ورشيدة طليب
4/11/2020

وحققت طليب، فلسطينية الأصل، فوزا كبيرا في ديترويت، على منافسها الجمهوري الرئيسي ديفيد دودنهوفر، في منطقة الكونغرس رقم 13 في ولاية ميشيغان.

وحصلت طليب على 76.95% من مجموع الأصوات، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

كما احتفظت إلهان عمر، أول نائبة مسلمة محجبة في الكونغرس، بمقعدها ممثلة للدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا بنسبة 64.6% ضد خصمها الجمهوري الذي حصل على 25.9%.

وحتى مساء الأربعاء، حصد الحزب الديمقراطي 189 مقعدا في مجلس النواب، مقابل 181 للحزب الجمهوري، ويتألف مجلس النواب الأمريكي من 435 مقعدا.

وفي السياق، تشتد المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين على مقاعد مجلس الشيوخ وعددها 100.

وحصد كل من الجمهوريين والديمقراطيين 47 مقعدا حتى الساعة (14:25ت .غ).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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