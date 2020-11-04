عالم فرنسي: قاسم مشترك بين ما حصل لليهود وما يحدث للمسلمين اليوم

ويُعرف البروفيسور ليوجير في فرنسا بأبحاثه حول علم الاجتماع، وهو أستاذ بمعهد الدراسات السياسية في إيكس إن بروفانس، ومؤلف كتاب صادر في تركيا بعنوان "أسطورة الأسلمة، تجربة حول الرهاب الاجتماعي".

وحول موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المعادي للإسلام ونشر الرسوم الكاريكاتيرية المتطاولة على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وإجراءات السلطات الفرنسية ضد المسلمين، قال ليوجير إنها "مؤسفة"، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأضاف: "لا نستطيع أن نرى مدى عدوانية وعنف هذه الرسوم الكاريكاتيرية بالنسبة إلى المسلمين، إنني أعتقد أن هذه الرسوم تحتوي على العنف، هناك قاسم مشترك بين ما عاشه اليهود في ثلاثينيات القرن الماضي وما يحدث للمسلمين اليوم".

وأوضح أن الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة بحق النبي محمد، تشبه تلك التي رسمتها مجلات اليمين المتطرف أو المجلات الألمانية النازية بحق اليهود في ثلاثينيات القرن العشرين.

وأكد ليوجير أن ماكرون انتخب للرئاسة ببرنامج سياسي ليبرالي، ولم يتبنَّ في البداية سياسات معادية للإسلام، مثل رئيس الوزراء السابق مانويل فالس، لكن مع مرور الوقت تحولت إيديولوجيته إلى معاداة الإسلام.

وأشار إلى تشكّل بيئة شعبوية في فرنسا نتيجة السياسة التي اتبعها ماكرون في الفترة الأخيرة، حيث اتجه مع وزراء حكومته إلى تبني سياسات معادية للإسلام ومؤيدة لليمين المتطرف.

وتابع: "ماكرون يتأثر من محيطه، ويريد أن يظهر شعوره بالقلق إزاء المشاكل المتعلقة بالإسلام في البلاد، وهو يحتاج إلى إظهار أن لديه مشكلة (مع الإسلام) مع اقتراب موعد الانتخابات".

وزاد: "تُطرح فكرة أن المسلمين يحاولون تغيير المجتمع الفرنسي أمام الرأي العام في البلاد بغية إعلان حرب ضد المسلمين، كما تُحوّل قضايا مثل الحجاب إلى مشكلة عامة، وهي لا علاقة لها بالإرهاب".

وأوضح ليوجير أنه لا علاقة لمنظمي الهجمات الإرهابية في البلاد بالإسلام، ولكن على الرغم من ذلك يُقال إن الهجمات سببها الإسلام، ويحاول ماكرون الربط بين المسلمين والإرهابيين.

وأردف: "يرى ماكرون أن المسلمين المتدينيين يكونون ميالين للعنف أكثر من غيرهم. هذا خطأ. للحديث عن العنف، تُشكَّل صورة للإسلام وكأنه في حالة حرب مع المجتمع (الفرنسي). هناك قلق من أن المسلمين العرب الذين استعمرتهم فرنسا ذات يوم، سيستعمرونها حاليًا".

وأكّد العالم الفرنسي أن ماكرون يستسلم للشعبوية بدلًا من التحلي بروح المسؤولية، ويُنفذ هذه التصرفات بسبب الانتخابات، ويشعر مع محيطه بالقلق من "أسلمة" المجتمع.

وشدّد على أن "المسلمين في فرنسا يتعرضون لإهانات ممنهجة منذ 5 سنوات، رغم أنهم يريدون العيش بسلام في البلاد، لكن العلمانية أصبحت أداة للشعبوية منذ عام 2003 وحتى اليوم، وهذا أمر مقلق".

وذكر أن الجهات التي تدافع عن الحريات الدينية في البلاد تُستهدف، والمرأة التي ترتدي حجابًا في فرنسا يُنظر إليها على أنها إرهابية محتملة، وقد باتت الوسائل الإعلامية تبحث عن المشكلة في المسلمين دون الحديث عن المصدر الأساسي للإرهاب.

وتساءل: "إذا كنا نعيش في عالم لا حدود فيه لحرية التعبير؛ فهل لي الحق في إهانة الناس والطلاب؟ إذا كانت حرية التعبير غير محدودة، فإنه يجب أن أكون قادرًا على القيام بذلك لكنني لا أستطيع القيام بذلك اليوم".

واستطرد: "لا يمكننا انتقاد اليهود نظريًا. وعندما تنتقد الصهيونية في فرنسا يقولون إنك معادٍ للسامية، بل يمنعونك حتى من الحديث في هذا الصدد، علمًا أنه يمكن للشخص أن يكون معاديًا للصهيونية وغير معاد لليهود في الوقت نفسه".

وأضاف: "هذا أمر سياسي بحت، وهو بالفعل يمثل مشكلة. يمكن انتقاد الإيديولوجيات السياسية، وإذا كانت حرية التعبير محدودة؛ فينبغي أن ينطبق هذا على الجميع، ويبدو أن حدود حرية التعبير لا تنطبق على المسلمين".

وحول موقفه من إلزام السلطات الفرنسية المدرسين في الجامعات بإجراء أبحادثهم ودروسهم "وفق قيم الجمهورية"، قال ليوجير إن هذا القانون يقيّد الحريات، وسيمنع الأكاديميين من قول ما يريدون.

وتابع: "هذا الأمر يصدمني بشدّة، فحريتنا في التعبير عن أنفسنا ستنتزع منا قريبًا".