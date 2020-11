طرائف الانتخابات الأمريكية.. عمدة هيوستن بحنطور وتسعينية ترقص وعجوز بدراجة (فيديو)

ووصل راكبو الخيل إلى مركز اقتراع في منطقة زراعية من هيوستن، جنبا إلى جنب مع عمدة هيوستن سيلفستر تورنر الذي ركب عربة تجرها الخيول (حنطور).

وجاء عمدة مدينة هيوستن للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأحد مراكز الاقتراع على متن عربة تجرها أحصنة، في مشهد لافت.

وظهر تورنر، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، وهو يتجول في شوارع هيوستن مرتديا الكمامة وهو يحيي الناخبين، قرب مركز الاقتراع.

There is no one who works harder and cares about her community more than Congresswoman @JacksonLeeTX18. Congratulations on a well earned victory.

Our city is fortunate to have you represent us. pic.twitter.com/2NsxTCKQ8D

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) November 4, 2020