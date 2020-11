"زوج كيم كارداشيان" المرشح للرئاسة الأمريكية.. لمن أعطى صوته؟ (فيديو)

وقال المغني ومصمم الأزياء على تويتر "أدلي بصوتي لأول مرة في حياتي لانتخاب رئيس للولايات المتحدة، وهو صوت أعطيه لشخص أثق به تماما… أعطيه لنفسي".

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊 — ye (@kanyewest) November 3, 2020

ونشر لاحقا تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يشارك بصوته في كودي بولاية وايومينج ويكتب اسمه في بطاقة الاقتراع.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1 — ye (@kanyewest) November 3, 2020

ولم تُبد زوجته، كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، ما يشير لتأييدها مسعاه. فهي لم تدل بأي تصريحات عامة تدعم فيها زوجها، وأعادت، الثلاثاء، نشر رسالة على تويتر من كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس عن الخطوط الساخنة المخصصة لخدمة الناخبين.

Don’t allow anything to come between you and your vote. If you have any questions or concerns about voting, reach out to our voter hotline. ☎️ 1 (833) 336-8683 — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2020

كان وست (43 عاما) من أبرز المشاهير المؤيدين لترامب يوما.

وبدأ حملته الانتخابية في، يوليو/ تموز الماضي، بتصريحات غريبة شككت البعض في قواه العقلية. وكان المغني الحائز على 21 جائزة جرامي قد قال عام 2018 إنه مصاب بالاضطراب ثنائي القطب.

واقترض وست 6.7 مليون دولار لحملته وفقا لوثيقة قدمها للجنة اانتخابات الاتحادية. وفي تسجيل فيديو حديث أكد على القيم الدينية.