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سياسة|إثيوبيا

"تصعيد كبير".. رئيس وزراء إثيوبيا يأمر بنشر الجيش في إقليم تيغراي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
4/11/2020

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أجرى إقليم تيغراي انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه "غير قانوني".

وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة إذ اتهم الجانبان بعضهما البعض بالتخطيط لخوض صراع عسكري.

وقال مكتب أبي في بيان إن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حاولت في وقت مبكر من، اليوم، سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الاتحادية المتمركزة هناك".

وأضاف البيان "لقد تم تجاوز الخط الأحمر الأخير بهجمات هذا الصباح، وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية".

وذكر البيان أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية صدرت لها أوامر بتنفيذ "مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من الانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار".

وقال إقليم تيغراي في بيان بثه التلفزيون إنه حظر عبور الطائرات مجاله الجوي بعد قرار أبي وإن القيادة الشمالية للجيش الاتحادي انشقت عنه وانضمت لقوات تيغراي.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الجيش الاتحادي على ما أعلنه الإقليم.

وقال دبرصيون جبراميكائيل رئيس إقليم تيغراي في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن حكومة أبي كانت تخطط لمهاجمة المنطقة لمعاقبتها على إجراء انتخابات سبتمبر/ أيلول.

ولم يتسن الحصول على تعليق على بيان رئيس الوزراء من دبرصيون أو أي مسؤولين آخرين في تيغراي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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