ترمب: تقدمي اختفى بطريقة سحرية بعد ظهور بطاقات مفاجئة لصالح بايدن

ويسعى ترمب إلى إثارة الشكوك حيال عمليات فرز الأصوات الجارية حالياً في عدة ولايات رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، متحدثاُ عن تزوير من دون تقديم أي دليل.

وكتب في تغريدة "مساء أمس كنت متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية" مضيفاً "بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها".

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

والبطاقات التي يتحدث عنها الرئيس هي تلك التي وصلت عبر البريد ومن الممكن أن تستمرّ عملية فرزها أياماً عدة في بعض الولايات.

ووضع تويتر علامة مضللة على تغريدة ترمب، قائلا إن محتويات هذه التغريدة أو بعدها مضلل.

من ناحية أخرى، قال بايدن إنه "لن يهدأ له بال حتى احتساب كل صوت"، وذلك بعدما أعلن ترمب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عملية فرز الأصوات.

وكتب بايدن في تغريدة "لن يهدأ لنا بال حتى يُحتسب كل صوت".

We won't rest until everyone's vote is counted. Tune in as my campaign manager @jomalleydillon and campaign adviser Bob Bauer give an update on where the race stands. https://t.co/Rwz4iR25B3 — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

ورغم عدم اكتمال النتائج في عدد من الولايات المتأرجحة، التي قد تحسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترمب فوزه على خصمه الديمقراطي جو بايدن اليوم الأربعاء.

ورغم تقدم بايدن حتى الآن في نتائج الفرز، إلا أن الإعلان السابق لأوانه من ترمب يؤكد مخاوف يعبّر الديمقراطيون عنها منذ أسابيع، حيث يقولون إن ترمب قد يسعى للطعن في نتائج الانتخابات.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى دراما قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونغرس.