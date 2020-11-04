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سياسة

"السياسات هي الأهم".. روحاني: لا يهم إيران من سيفوز في الانتخابات الأمريكية

الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
4/11/2020

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء بث التلفزيون وقائعه "بالنسبة إلى طهران سياسات الإدارة الأمريكية القادمة هي المهمة وليس من يفوز في الانتخابات الأمريكية".

وأضاف روحاني "نريد أن تحترمنا وألا نخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأمريكية.. السياسات والمبادئ بالنسبة لنا مهمة".

ترمب أعاد فرض العقوبات على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي
الانسحاب من الاتفاق النووي

 وكان الرئيس دونالد ترمب قد تخلى عن الاتفاق النووي في 2018 وأعاد فرض عقوبات على إيران، أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل، ورداً على ذلك، خفضت إيران تدريجياً الامتثال لشروط الاتفاق.

ففي مايو أيار أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، ووقع مذكرة رئاسية لبدء فرض عقوبات على إيران.

وتم التوصل للاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى عام 2015 والذي ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية.

وقال ترمب إنه يريد إبرام اتفاق جديد مع طهران من شأنه معالجة برنامج إيران الصاروخي ودعم الوكلاء الإقليميين في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

يأتي ذلك بينام استبعدت إيران أي مفاوضات ما لم تعود واشنطن أولا إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته سابقا مع القوى الكبرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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