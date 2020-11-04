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الانتخابات الأمريكية.. مظاهرات ضد ترمب في نيويورك تطالبه بالرحيل (فيديو)

رفع المتظاهرون شعارات تطالب دونالد ترمب ونائبه مايك بنس بالرحيل من البيت الأبيض
رفع المتظاهرون شعارات تطالب دونالد ترمب ونائبه مايك بنس بالرحيل من البيت الأبيض
4/11/2020

وقامت مجموعة من المتظاهرين المناهضين لترمب بمسيرة من ميدان الاتحاد إلى ساحة واشنطن ليلة الانتخابات في مدينة نيويورك.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الرئيس الأمريكي ونائبه مايك بنس بالرحيل من البيت الأبيض.

وكانت النتائج الأولية أظهرت فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55 بالمئة من الأصوات.

ومنذ قليل أعلن الرئيس دونالد ترمب الفوز على المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة وذلك رغم عدم اكتمال النتائج من عدة ولاية متأرجحة يمكن أن تحسم السباق الانتخابي.

 وقال ترمب لأنصاره في البيت الأبيض "بصراحة لقد فزنا".

غير أن نتائج الانتخابات من بعض الولايات الحاسمة ومنها بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان وجورجيا لم تتضح بعد، وتشير توقعات الشبكات التلفزيونية الرئيسية ومركز إديسون إلى أن ترمب لم يحقق حتى الآن العدد اللازم للفوز من أصوات المجمع الانتخابي وهو 270  صوتا.

وأُغلقت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث كانت المراكز في ولاية ألاسكا، في أقصى شمال غرب البلاد الأخيرة في إغلاق أبوابها.

ومازال يتم فرز الأصوات، وربما لن تظهر النتائج في أي وقت من اليوم أو حتى في وقت متأخر من اليوم، في ظل ترجيحات باحتمالية تقديم طعون قضائية.

ولا يزال بايدن متقدما حتى الآن في أصوات المجمع الانتخابي بحصوله على 238 صوتا، بينما حصل ترمب على 213 صوتا، ويتقدم بنسبة ضئيلة جدا على مستوى التصويت الوطني.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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