الانتخابات الأمريكية.. حملة بايدن: سنتصدى لترمب قانونيا إذا حاول وقف الفرز السليم للأصوات

وأضافت أنها ستتصدى لترمب قانونيا في حال لجوئه إلى المحكمة العليا لمنع الاحتساب الدقيق للأصوات، وأن فرقها القانونية ستكون جاهزة إذا نفذ الرئيس تهديده.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن الانتخابية في بيان "إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الفرز السليم للأصوات فلدينا فرق قانونية جاهزة للتصدي لهذا المسعى".

وأضافت أن "جو بايدن وكامالا هاريس (المرشحة لمنصب نائب الرئيس ) سيدافعان عن حق كل الأمريكيين في ان تحتسب كل أصواتهم بغض النظر لمن صوتوا".

NEW: The Biden campaign responds to Trump's false and premature victory claim. "The president’s statement tonight about trying to shut down the counting of duly cast ballots was outrageous, unprecedented, and incorrect." https://t.co/D6F92y2Dza — Axios (@axios) November 4, 2020

وتابعت "نحن واثقون من أنه مع انتهاء العملية، سيكون جو بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة"، مؤكدة ما قاله بايدن في وقت سابق ليل الثلاثاء الاربعاء.

وقالت "إذا نفذ الرئيس تهديده باللجوء الى المحاكم لمحاولة منع التعداد الصحيح للاصوات، فلدينا فرق خبراء قانونيين مستعدة للتصدي لهذه الجهود".

وخلصت إلى القول إن "الأمريكيين هم من سيقرر نتيجة هذه الانتخابات".

وكان ترمب أعلن في وقت سابق فوزه في الانتخابات في كلمة مقتضبة ألقاها في البيت الابيض.

الجدير بالذكر أن بايدن يقترب من الفوز بولاية ويسكونسن، وهي إحدى الولايات الحاسمة، بفارق ضئيل جدا وفق نتائج الفرز الأولية، فضلا عن فوزه بولاية لويزيانا أحد معاقل الجمهوريين.

وحصل بايدن 49.3 في المئة من الأصوات في وسكونسن بينما حصل ترمب على 49 في المئة من الأصوات في ويسكونسن بعد فرز 89 في المئة من الأصوات في الولاية.