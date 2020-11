الانتخابات الأمريكية.. حملة بايدن: سنتصدى لترمب قانونيا إذا حاول وقف الفرز السليم للأصوات

وأضافت أنها ستتصدى لترمب قانونيا في حال لجوئه إلى المحكمة العليا لمنع الاحتساب الدقيق للأصوات، وأن فرقها القانونية ستكون جاهزة إذا نفذ الرئيس تهديده.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن الانتخابية في بيان "إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الفرز السليم للأصوات فلدينا فرق قانونية جاهزة للتصدي لهذا المسعى".

وأضافت أن "جو بايدن وكامالا هاريس (المرشحة لمنصب نائب الرئيس ) سيدافعان عن حق كل الأمريكيين في ان تحتسب كل أصواتهم بغض النظر لمن صوتوا".

NEW: The Biden campaign responds to Trump's false and premature victory claim.

"The president’s statement tonight about trying to shut down the counting of duly cast ballots was outrageous, unprecedented, and incorrect." https://t.co/D6F92y2Dza

— Axios (@axios) November 4, 2020