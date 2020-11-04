الانتخابات الأمريكية.. ترمب يعلن فوزه وبايدن متفائل وترقب لنتائج الولايات الحاسمة

يأتي ذلك بينما أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأولية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، حتى الآن، بـ 238 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا بالمجمع للمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وقال ترمب في كلمة في البيت الأبيض إنها لحظة مهمة في تاريخ الولايات المتحدة، وذكر مجموعة من الولايات قال إنه فاز فيها من أهمها فلوريدا وتكساس وأوهايو، مؤكدًا أنه سيفوز في ولاية بنسيلفانيا لأنه متقدم فيها بفارق كبير حتى اللحظة.

وأضاف ترمب "فزنا بهذه الولايات، ومن الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكي.. سنفوز بهذه الانتخابات، وقد فزنا بها بالفعل…".

وتابع "هذه لحظة مهمة في تاريخ أمتنا وسنلجأ للمحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة".

وفي بلد يشهد أزمات صحية واقتصادية واجتماعية بحجم تاريخي، يستعد الأمريكيون لليلة أو ليال طويلة من الانتظار بعد حملة انتخابية شهدت أجواء توتر شديد.

وفي أول تعليق له على نتائج الانتخابات؛ قال ترمب في تغريدة، صباح اليوم، إنه يتوقع فوزه بفترة ثانية تستمر 4 سنوات، واتهم الديمقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات، دون أن يقدم أي أدلة.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

وكتب ترمب على تويتر يقول "نتقدم بفارق كبير؛ لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا"، وأضاف "فوز كبير" بفترة أخرى.

وقالت شركة تويتر إن تغريدة الرئيس دونالد ترامب التي زعم فيها أن هناك محاولة "لسرقة الانتخابات" قد تكون مضللة.

وذكرت تويتر اليوم "وضعنا تحذيرا على تغريدة منشورة على حساب دونالد ترامب؛ لأنها تنطوي على تضليل بشأن الانتخابات".

بايدن متفائل

وفي أول تعليق له بعد الاقتراع، أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه "على الطريق الصحيح للفوز" في الانتخابات في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب فيما يسود ترقب شديد لنتيجة الاقتراع.

وقال بايدن أمام مناصريه الذين تجمعوا على طريقة "درايف إن" في معقله ويلمينغتون في ديلاوير "حافظوا على إيمانكم، سنفوز".

وأضاف "نعتقد أننا على الطريق الصحيح للفوز بهذه الانتخابات"، مؤكدا "نحن واثقون بالفوز في أريزونا" الولاية الحاسمة.

وتابع "نشعر بالتفاؤل بوضعنا الانتخابي في ويسكونسن وميشيغان وسنفوز بأصوات بنسلفانيا، وما زلنا في حلبة المنافسة في جورجيا".

ويبدو أن آمال بعض الديمقراطيين في معسكر بايدن في تحقيق انتصارات تاريخية في كارولينا الشمالية أو جورجيا أو تكساس قد تبددت.

واحتفظ الرئيس الجمهوري ترمب بفلوريدا التي سبق أن فاز فيها عام 2016 كما فاز في أوهايو التي فاز فيها منذ العام 1964 كل المرشحين الذين وصلوا إلى الرئاسة.

ويتوقع كثيرون أن طريق بايدن إلى البيت الأبيض يمر عبر الشمال الصناعي للبلاد.

وكان الهدف المعلن للديمقراطيين، هو استعادة 3 ولايات انتزعها ترمب عام 2016، وهي ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا؛ لكن فرز الأصوات في هذه الولايات قد يستمر حتى الأربعاء أو حتى لعدة أيام، لا سيما بسبب المستوى القياسي للتصويت عبر البريد.

ولم تعرف نتائج 9 ولايات بما في ذلك ولاية بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن وكارولينا الشمالية.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنه من المبكر حسم الأمر بالنسبة لأصوات الناخبين؛ لأن الكثير من الأصوات لم تفرز بعد في عدد من الولايات، ولكنها أكدت أن حزبها يمكنه القول إنه حافظ على أغلبية في مجلس النواب.

وأكدت أنه لم يتم احتساب مليوني صوت في ولاية فرجينيا حتى الآن.