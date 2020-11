الانتخابات الأمريكية.. ترمب يعلن فوزه وبايدن متفائل وترقب لنتائج الولايات الحاسمة

يأتي ذلك بينما أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأولية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، حتى الآن، بـ 238 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا بالمجمع للمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وقال ترمب في كلمة في البيت الأبيض إنها لحظة مهمة في تاريخ الولايات المتحدة، وذكر مجموعة من الولايات قال إنه فاز فيها من أهمها فلوريدا وتكساس وأوهايو، مؤكدًا أنه سيفوز في ولاية بنسيلفانيا لأنه متقدم فيها بفارق كبير حتى اللحظة.

وأضاف ترمب "فزنا بهذه الولايات، ومن الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكي.. سنفوز بهذه الانتخابات، وقد فزنا بها بالفعل…".

وتابع "هذه لحظة مهمة في تاريخ أمتنا وسنلجأ للمحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة".

وفي بلد يشهد أزمات صحية واقتصادية واجتماعية بحجم تاريخي، يستعد الأمريكيون لليلة أو ليال طويلة من الانتظار بعد حملة انتخابية شهدت أجواء توتر شديد.

وفي أول تعليق له على نتائج الانتخابات؛ قال ترمب في تغريدة، صباح اليوم، إنه يتوقع فوزه بفترة ثانية تستمر 4 سنوات، واتهم الديمقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات، دون أن يقدم أي أدلة.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020