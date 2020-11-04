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الانتخابات الأمريكية.. الشرطة تنتشر لمنع التجمعات واعتقال عشرات في لوس أنجلوس (فيديو)

متظاهرو العدالة العرقية يسيرون من حي الكابيتول هيل في سياتل باتجاه وسط المدينة
متظاهرو العدالة العرقية يسيرون من حي الكابيتول هيل في سياتل باتجاه وسط المدينة
4/11/2020

وقالت قوات الشرطة في مدينة لوس أنجلوس عبر حسابها في تويتر أنها أصدرت أمرا بتفريق تجمعات كانت موجودة في بعض شوارع المدينة. 

وأضافت أنه يتعين على أي شخص في المنطقة المغادرة على الفور واتباع جميع الأوامر.

وتابعت أنه قُبض على ما يقرب 40 شخصًا بسبب إغلاقهم مسارات القطارات وعدم التفرق رغم الإعلان أن التجمع في هذا التوقيت غير قانوني.

وكانت شرطة لوس أنجلوس أعلنت حالة التأهب التكتيكي على مستوى المدينة بعد ظهر الثلاثاء، وقالت إن القرار هدفه "تأمين موارد كافية لمواجهة أي حوادث قد تنشأ نتيجة لأنشطة يوم الانتخابات، ولكن ليس نتيجة لأي حادث على وجه التحديد".

وقبل قليل أظهرت مقاطع فيديو متداولة انتشار قوات من الشرطة الأمريكية بمدرعات في شوارع سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، عقب احتجاجات ومواجهات في المنطقة واعتقال عدد من المحتجين ليلة الانتخابات وانتظار النتائج.

وأصدرت شرطة سياتل أوامر بتفريق المتظاهرين وقالت إنها نفذت ما لا يقل عن ثمانية اعتقالات حتى الساعة 10:20 مساءً، بينما أغلقت دورية ولاية واشنطن لفترة وجيزة الطرق المؤدية إلى الطريق السريع 5 ثم أعادت فتحها بينما سار المتظاهرون بالقرب منه.

وكان قد عاد المتظاهرون إلى شوارع سياتل ليلة الثلاثاء، مع حشود أكبر حفزها زخم ليلة الانتخابات، رافعين ذات المطالب التي لطالما رفعت في احتجاجات سابقة خلال الصيف وهي العدالة العرقية وإنهاء وحشية الشرطة.

وقال متحدثون خلال إحدى المسيرات إن أياً من المرشحيْن الرئاسيين – دونالد ترمب أو جو بايدن – سيفعل ما يكفي لحماية الأقليات العرقية، لكنهم أكدوا على حق التصويت.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام أمريكية
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