الانتخابات الأمريكية.. الشرطة تنتشر لمنع التجمعات واعتقال عشرات في لوس أنجلوس (فيديو)

وقالت قوات الشرطة في مدينة لوس أنجلوس عبر حسابها في تويتر أنها أصدرت أمرا بتفريق تجمعات كانت موجودة في بعض شوارع المدينة.

وأضافت أنه يتعين على أي شخص في المنطقة المغادرة على الفور واتباع جميع الأوامر.

Due to a large and unruly crowd, the LAPD has declared an unlawful assembly & issued a dispersal order at 18th Street & Figueroa. At this time, anyone in the area is to leave immediately and follow all orders from any police officer. This area is now closed. pic.twitter.com/Wj6ztlFIPJ — LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020

وتابعت أنه قُبض على ما يقرب 40 شخصًا بسبب إغلاقهم مسارات القطارات وعدم التفرق رغم الإعلان أن التجمع في هذا التوقيت غير قانوني.

وكانت شرطة لوس أنجلوس أعلنت حالة التأهب التكتيكي على مستوى المدينة بعد ظهر الثلاثاء، وقالت إن القرار هدفه "تأمين موارد كافية لمواجهة أي حوادث قد تنشأ نتيجة لأنشطة يوم الانتخابات، ولكن ليس نتيجة لأي حادث على وجه التحديد".

UPDATE: Approximately 30 individuals were cited for being in the intersection. Approximately 40 individuals were arrested for blocking the train tracks and failing to disperse after an unlawful assembly was declared. This is preliminary information and subject to change. pic.twitter.com/io1hbsyNd1 — LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020

وقبل قليل أظهرت مقاطع فيديو متداولة انتشار قوات من الشرطة الأمريكية بمدرعات في شوارع سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، عقب احتجاجات ومواجهات في المنطقة واعتقال عدد من المحتجين ليلة الانتخابات وانتظار النتائج.

Hello from the Seattle protests where SPD is following hundreds of protestors with an LRAD and some very squeaky bicycles. #seattleprotests pic.twitter.com/mM8lrlZh0K — Shauna Sowersby (@Shauna_Sowersby) November 4, 2020

وأصدرت شرطة سياتل أوامر بتفريق المتظاهرين وقالت إنها نفذت ما لا يقل عن ثمانية اعتقالات حتى الساعة 10:20 مساءً، بينما أغلقت دورية ولاية واشنطن لفترة وجيزة الطرق المؤدية إلى الطريق السريع 5 ثم أعادت فتحها بينما سار المتظاهرون بالقرب منه.

SPD bike officers now rushing protestors and press. Cop behind me almost went out of his way to shove me off the sidewalk. LRAD then tells protestors they are here to support everyone’s right to protest. #seattleprotest pic.twitter.com/sQk7rz434C — Shauna Sowersby (@Shauna_Sowersby) November 4, 2020

وكان قد عاد المتظاهرون إلى شوارع سياتل ليلة الثلاثاء، مع حشود أكبر حفزها زخم ليلة الانتخابات، رافعين ذات المطالب التي لطالما رفعت في احتجاجات سابقة خلال الصيف وهي العدالة العرقية وإنهاء وحشية الشرطة.

A caravan of cops over a city-block in length is following a protest march, including armored SWAT vehicles#seattleprotests #seattleprotest #defundSPD #seattlepolice pic.twitter.com/pfYjCl6ujV — Sly deSilva (@slydesilva) November 4, 2020

وقال متحدثون خلال إحدى المسيرات إن أياً من المرشحيْن الرئاسيين – دونالد ترمب أو جو بايدن – سيفعل ما يكفي لحماية الأقليات العرقية، لكنهم أكدوا على حق التصويت.