اتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات.. ترمب: سأحقق فوزا كبيرا

وقال ترمب في تغريدة أخرى إنه يعتزم إلقاء خطاب قريبا، وكتب في تغريدته الثانية :"سأدلي ببيان الليلة.. فوز كبير!".

وكتب على تويتر يقول "نتقدم بفارق كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا". وأضاف "فوز كبير" بفترة أخرى.

ونُشرت تغريدات ترمب فور بيان صادر عن منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن قال فيه إنه متفائل بالفوز.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020