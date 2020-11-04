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سياسة

اتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات.. ترمب: سأحقق فوزا كبيرا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقر حملته في فيرجينيا-3 نوفمبر
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقر حملته في فيرجينيا-3 نوفمبر
4/11/2020

وقال ترمب في تغريدة أخرى إنه يعتزم  إلقاء خطاب قريبا، وكتب في تغريدته الثانية :"سأدلي ببيان الليلة.. فوز كبير!".  

وكتب على تويتر يقول "نتقدم بفارق كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا". وأضاف "فوز كبير" بفترة أخرى.

ونُشرت تغريدات ترمب فور بيان صادر عن منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن قال فيه إنه متفائل بالفوز.

تويتر يضع إشارة تحذير 

وحذر موقع تويتر للرسائل القصيرة مستخدميه من الرسالة التي كتبها ترمب واتهم فيها منافسيه الديموقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات الرئاسية بينما ما زالت نتائج الاقتراع غير مؤكدة.

وكتبت شبكة التواصل الاجتماعي في تغريدة الرئيس بعد نشرها مباشرة "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة موضع شك وقد يكون مضللًا بشأن كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية أخرى لمواطنين".

وتحتدم المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي بدأت أمس بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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