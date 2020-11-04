اتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات.. ترمب: سأحقق فوزا كبيرا

وقال ترمب في تغريدة أخرى إنه يعتزم إلقاء خطاب قريبا، وكتب في تغريدته الثانية :"سأدلي ببيان الليلة.. فوز كبير!".

وكتب على تويتر يقول "نتقدم بفارق كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا". وأضاف "فوز كبير" بفترة أخرى.

ونُشرت تغريدات ترمب فور بيان صادر عن منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن قال فيه إنه متفائل بالفوز.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

تويتر يضع إشارة تحذير

وحذر موقع تويتر للرسائل القصيرة مستخدميه من الرسالة التي كتبها ترمب واتهم فيها منافسيه الديموقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات الرئاسية بينما ما زالت نتائج الاقتراع غير مؤكدة.

وكتبت شبكة التواصل الاجتماعي في تغريدة الرئيس بعد نشرها مباشرة "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة موضع شك وقد يكون مضللًا بشأن كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية أخرى لمواطنين".

وتحتدم المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي بدأت أمس بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.