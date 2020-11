إحراق العلم الأمريكي في مواجهات بمحيط البيت الأبيض (فيديو)

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مواجهات اندلعت عند البيت الأبيض عقب إغلاق صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة، كما أشارت إلى اندلاع اضطرابات في عدد من الولايات الأخرى.

American flag set on fire a few blocks from the White House here at the protests #DCprotests #washington #DC pic.twitter.com/WMSBXJvzbq

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مواجهات بين مؤيدين ومعارضين لمرشحي الرئاسة الأمريكية في محيط البيت الأبيض تضمنت إحراق العلم الأمريكي من قبل بعض المشاركين.

وقالت صحيفة النيويورك تايمز إن التوترات خارج البيت الأبيض تصاعدت بعدما حاصر العشرات من ضباط الشرطة مجموعة من المتظاهرين، في ساحة "حياة السود مهمة".

وأضافت الصحيفة أن الضباط كانوا يدفعون المتظاهرين لإبعادهم عن المكان، مشيرةً إلى أن الشرطة قبضت على اثنين منهم.

وبالتزامن مع بدء الانتخابات شهدت واشنطن العاصمة تعزيزات أمنية ضخمة، حيث وضعت تحصينات لتأمين البيت الأبيض ومحيطه، تحسبا لوقوع أي أعمال عنف أو تخريب.

Another fight breaks out after protesters confront a man in Black Lives Matter Plaza #DC #ElectionNight #DCProtests pic.twitter.com/egdpFJ5cm1

وتأتي هذه الاضطرابات في العاصمة الأمريكية، تزامنا مع بدء ظهور نتائج أولية لفرز الأصوات في الولايات التي تشهد منافسة شديدة للغاية بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وحتى الأن حصل بايدن 225 صوتاً في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتاً لترمب، ويتقدم بشكل طفيف في الأصوات الشعبية.

Politics happening right here on the street. #Antifa #BLM #2020election pic.twitter.com/5c4gaPqtV5

WHITE HOUSE: about 150 black bloc Antifa militants march to the White House security barrier at BLM plaza

They first stop to burn an American flag, fail to ignite it fully, and kick it out of the way

They are trying to kick out press but there are too many cameras rolling pic.twitter.com/M3BxjDowbY

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) November 4, 2020