أول زعيم دولة يهنئ ترمب بالفوز رغم عدم حسم نتيجة الانتخابات

وقال يانشا، الذي تنحدر السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب من بلاده، في تغريدة على تويتر "من الواضح جدا أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترمب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى".

وأضاف "وسائل الإعلام الرئيسية تنكر ذلك بتأخيرات ومعلومات كثيرة، لكن نصر رئيس الولايات المتحدة النهائي أكبر".

رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانشا

وأغرق ترمب الأربعاء الولايات المتحدة في المجهول عبر إعلان فوزه، وحض المحكمة العليا على وقف فرز الأصوات فيما اعتبره "عملية تزوير كبرى".

ويانشا، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي السلوفيني المناهض للهجرة، متهم من قبل المعارضة السلوفينية ووسائل إعلام رئيسية باستغلال أزمة فيروس كورونا لمهاجمة الإعلام المستقل والانتقادي.

وهو مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان من القادة القلائل في الاتحاد الأوربي الذين دعموا ترشح ترمب، معتبرا أن "بايدن سيكون من أضعف رؤساء الولايات المتحدة عبر التاريخ".

وقال ترمب في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض "بصراحة، فزنا في الانتخابات" متحدثا عن "تزوير" لكن بدون تقديم أي دليل ملموس على ذلك، وطالب بشكل مبهم جدا "بوقف (فرز) كل الأصوات" مؤكدا أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا.

وإعلان ترمب فوزه بشكل سابق لأوانه عند الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي (07:20 ت غ) يعتبر أمرا غير مسبوق لرئيس أمريكي فيما لا تزال الولايات تقوم بفرز الاصوات.

وندد معسكر بايدن بتصريحات "فاضحة" وغير مسبوقة صادرة عن الرئيس.

وقال فريق الحملة الانتخابية الديمقراطية إنها "محاولة متعمدة لحرمان المواطنين الأمريكيين من حقوقهم الديموقراطية" مؤكدا أنه مستعد "لمعركة" قضائية" في حال لجأ ترمب إلى المحكمة العليا.

وكان بايدن صرح في وقت سابق أنه على الطريق الصحيح للفوز داعيا الأمريكيين إلى التحلي بالصبر.

وأضاف بايدن أمام مناصريه الذين تجمعوا في معقله ويلمينغتون في ديلاوير "حافظوا على إيمانكم، سنفوز!". وقال "نعتقد إننا على الطريق الصحيح للفوز بهذه الانتخابات".

ويحتاج المرشح إلى 270 صوتا من أصوات كبار الناخبين للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أصل 538.

وحتى هذه المرحلة نال الرئيس الرئيس المنتهية ولايته 213 من أصوات كبار الناخبين فيما نال بايدن 238.