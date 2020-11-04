ألمانيا تحذر من "وضع متفجر للغاية" بأمريكا بعد إعلان ترمب فوزه

وقالت وزيرة الدفاع آنيغريت كرامب-كارنباور لشبكة "تسي دي اف" إن نتيجة هذه الانتخابات "لم تحسم بعد، لا يزال يجري فرز الأصوات".

وأضافت أن "الوضع متفجر جدا في الولايات المتحدة" محذرة من "أزمة دستورية" في ذلك البلد، وتابعت "هذا أمر يثير قلقنا جميعا".

وأشارت وزيرة الدفاع إلى أن العلاقات بين برلين وواشنطن "مرت باختبار صعب في السنوات الأربع الماضية" في ظل رئاسة ترمب، مضيفة "هذه الصداقة أكبر من مجرد مسألة الإدارة الحالية في البيت الأبيض".

وقالت "في المستقبل يجب أن نبذل المزيد من الجهود من أجل مصالحنا الخاصة، في ألمانيا وخصوصا مع الأوربيين الآخرين".

واعتبر وزير المالية الألماني أولاف شولتز من جهته أنه "علينا جميعاً أن نشدد على إجراء انتخابات ديمقراطية بشكل كامل. وهذا يعني أنها تنتهي عندما يتم تعداد كل الأصوات".

وشدد شولتز على أهمية الحصول على نتيجة نهائية من "انتخابات ديمقراطية عبر آليات ديمقراطية".

وقال على هامش اجتماع وزاري عبر خدمة الفيديو إن "كل مواطن يجب أن تكون لديه إمكانية التأثير على النتيجة عبر صوته الخاص".

في السياق نفسه، رأى شولتز وهو مرشح اشتراكي ديمقراطي لمنصب المستشارية في انتخابات عام 2021، أنه "من الواضح كاتحاد أوربي، لاسيما نظراً للتطورات في الولايات المتحدة، أنه لدينا كل الأسباب للتشديد على الساحة الدولية كي تطور أوربا قوتها الخاصة". وأضاف "من المهم خصوصاً في الوقت الحالي، أن نجعل أوربا قوية".

وأكد أن "الولايات المتحدة ستبقى شريكاً مهماً بالنسبة إلينا، مهما كانت النتيجة النهائية للانتخابات".

وأغرق ترمب الأربعاء الولايات المتحدة في المجهول عند إعلان فوزه في الانتخابات بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرا في ولايات رئيسية، وإذ يبدو منافسه الديمقراطي جو بايدن في وضع جيد.