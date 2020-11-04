أكاديمي إماراتي يثير الجدل بتغريدة عن الانتخابات الأمريكية

وكتب عبدالخالق على حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر"، الأربعاء، قائلا: " إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايد فان فوزه ضعيف وباهت وغير مقنع ومن حق الرئيس ترامب أن يستاء ويغضب ويلجأ للقضاء."

وأغرق ترمب الأربعاء الولايات المتحدة في المجهول عند إعلان فوزه في الانتخابات بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرا في ولايات رئيسية، وإذ يبدو منافسه الديمقراطي جو بايدن في وضع جيد.

وتمكن بايدن من حصد 248 صوتا من أصوات هيئة الناخبين مقابل 213 لمنافسه ترمب، بينما يحتاج الفائز إلى 270 صوتا.

وحظيت الإمارات بمعاملة تفضيلية وعلاقات بارزة في عهد ترمب، توجت هذه العلاقة بتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن برعاية ترمب، وتعهد إدارة ترمب بتزويد الإمارات بطائرات إف-35 الأمريكية المتطورة.

إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايد فان فوزه ضعيف وباهت وغير مقنع ومن حق الرئيس ترامب ان يستاء ويغضب ويلجأ للقضاء. pic.twitter.com/rgkUlIPUFQ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 4, 2020

وتوالت ردود الفعل الساخرة من التغريدة، مطالبين عبدالخالق باحترام الديمقراطية أو العمل على صناعة "ثورة مضادة" في الولايات المتحدة "لإعادة ترمب للحكم".

في هذه الحالة عليكم بصناعة ثورة مضادة، انقلاب عسكري، أي من الأساليب التي تمرستم عليها!..

لن تعدموا الأساليب القذرة لإعادة الرجل الى كرسي حكمه أو مشيخته… — Nour Nagy (@Nouroooops) November 4, 2020

https://twitter.com/q850003/status/1324080036408926208?ref_src=twsrc%5Etfw

عاجل:/ جو بايدن: خلاص نسوي لك سمره https://t.co/1s276f4NTT — Mr.Hamad Al-Elaiwa™ (@HAMADDDDDDD) November 4, 2020

من المخجل ان تكون غير مقتنع وانت في الاساس لا تملك حق الإرادة في الاختيار …!! غرائب وعجائب https://t.co/MJPTCaX3TF — محمد العجمي (@Prom_87) November 4, 2020

و ممكن يحاصر البيت الابيض بالدبابات و الجسمي يغني " بشره خير " 💃 https://t.co/scCNm75IuE — نيرون (@thameeralmma666) November 4, 2020

طب مايجرب كلوركس الوان يمكن يزهزه https://t.co/Q5UwFNvVTI — Israa (@bluebarbaric) November 4, 2020

بل انا انصح ترامب باللجوء الى الرياض ويتم استدعاء بايدن الى هناك مع حضور الإمارات طبعا وفي الرياض يتم اتفاق مصالحة بينهما تحت رعايتكم ويسمى اتفاق الرياض ١ ، يتبعه اتفاق الرياض 2 ثم 3 وهكذا تستمر الحكاية حتى يتم احراق الكفرات في شوارع واشنطن — د.كمال البعداني (@KamalAlbadani) November 4, 2020

ههههههه ننوس عين امه حمادة عزو . من حقه يتقمص طبعا — Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) November 4, 2020