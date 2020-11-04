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سياسة

أكاديمي إماراتي يثير الجدل بتغريدة عن الانتخابات الأمريكية

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
4/11/2020

وكتب عبدالخالق على حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر"، الأربعاء، قائلا: " إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايد فان فوزه ضعيف وباهت وغير مقنع ومن حق الرئيس ترامب أن يستاء ويغضب ويلجأ للقضاء."

وأغرق ترمب الأربعاء الولايات المتحدة في المجهول عند إعلان فوزه في الانتخابات بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرا في ولايات رئيسية، وإذ يبدو منافسه الديمقراطي جو بايدن في وضع جيد.

وتمكن بايدن من حصد 248 صوتا من أصوات هيئة الناخبين مقابل 213 لمنافسه ترمب، بينما يحتاج الفائز إلى 270 صوتا.

وحظيت الإمارات بمعاملة تفضيلية وعلاقات بارزة في عهد ترمب، توجت هذه العلاقة بتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن برعاية ترمب، وتعهد إدارة ترمب بتزويد الإمارات بطائرات إف-35 الأمريكية المتطورة.

وتوالت ردود الفعل الساخرة من التغريدة، مطالبين عبدالخالق باحترام الديمقراطية أو العمل على صناعة "ثورة مضادة" في الولايات المتحدة "لإعادة ترمب للحكم".

https://twitter.com/q850003/status/1324080036408926208?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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