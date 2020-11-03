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سياسة

وزير خارجية إيطاليا يدعو لتشديد الرقابة على المساجد

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
3/11/2020

واقترح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الثلاثاء سن قانون أوربي لمكافحة "الإرهاب" على غرار القانون الأمريكي (باتريوت أكت) غداة هجمات فيينا.

وكتب دي مايو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "علينا اتخاذ تدابير قد تجنب وقوع هجمات مأساوية كالتي وقعت في نيس" حيث قتل ثلاثة أشخاص قبل خمسة أيام و"فيينا" حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم مساء الإثنين.

وقال دي مايو "من الواضح أنه لا يمكن لأوربا وإيطاليا الاستمرار في استخدام العبارات نفسها الظرفية" حيال الهجمات التي وقعت في الأيام الماضية.

وأوضح "يجب مواجهة المشاكل. على الاتحاد الأوربي تعزيز مستويات أمنه" ومنها "تشديد الرقابة على المساجد بالتعاون مع الأوساط الإسلامية والإسلام المعتدل الذي لطالما أدان الاعتداءات".

وأضاف "علينا أن نبدأ بالتفكير بشيء أكبر يشمل كل الاتحاد الأوربي: قانون أوربي لمكافحة الإرهاب على النموذج الأمريكي مثلا لأننا اليوم أبناء شعب أوربي واحد".

وتابع "أمن دولة هو أمن الدول الأخرى كافة. سأتطرق إلى الموضوع مع نظرائي في الأيام المقبلة. فلنبقى موحدين ضد أي شكل من أشكال الإرهاب والتعصب".

وقانون "باتريوت" الأمريكي أقر في عام 2001 غداة هجمات 11 سبتمبر/أيلول الدامية في الولايات المتحدة.

ويعدل القانون الأمريكي بعضا من الحريات الأساسية ويسمح بهامش مناورة أكبر لوكالات الاستخبارات للتحقيق في قضايا "مكافحة الإرهاب".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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