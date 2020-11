مكالمات آلية تطالب الأمريكيين بعدم النزول للتصويت.. ما السبب؟

وأبلغ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة عن تلقي مكالمات آلية تحثهم على "البقاء بأمان والبقاء في المنزل" في يوم الانتخابات، 3 نوفمبر/تشرين ثانٍ الجاري.

A friend of mine received the following voter suppression robocall yesterday. No idea who sent it: https://t.co/snEu3YJsyH

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ما يقدر بنحو 10 ملايين من المكالمات الآلية وضِعت على مدى أسابيع عدة، عبر مئات الرموز البريدية الأمريكية، ووضِعت عليها علامة من قِبل حظر المكالمات الآلية، التي ظنها بعض الأمريكيين في البداية للإشارة إلى تدابير سلامة الصحة العامة، وتقول المكالمة الآلية: "حان الوقت للبقاء في المنزل. ابق آمنًا وابق في المنزل".

ويدلي الأمريكيون، الثلاثاء، بأصواتهم في أجواء توتر كبير للاختيار بين المرشح الديموقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترمب، الذي يأمل بالفوز بولاية ثانية، رغم تخلفه في استطلاعات الرأي، في انتخابات رئاسية تاريخية تشهد انقسامًا حادًا.

وأدلى أكثر من مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر في الأسابيع الأخيرة، قبل موعد الانتخابات الثلاثاء، لتجنب الوقوف في طوابير في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (المسبِّب لمرض كوفيد-19)، ما يشير إلى احتمال تسجيل مشاركة قياسية.

Just got a robocall telling my to "stay safe and stay home" on election day.

Who do I report this to? pic.twitter.com/NS7t5KJTrW

— Hashim Warren 🧑🏾‍🚀 (@hashim_warren) November 3, 2020