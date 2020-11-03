البث الحي
سياسة|مصر

مصر.. غضب طلابي واتهامات لأستاذ جامعي بإهانة القرآن (فيديو)

الأستاذ الجامعي محمد المهدلي
الأستاذ الجامعي محمد المهدلي
3/11/2020

وأظهر المقطع المسرب محمد المهدلي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، وهو يناقش الطلاب في مسائل فقهية تتعلق بالزواج والمهر.

لكن الأستاذ المهدلي رفض آراء بعض طلابه بانفعال بسبب استشهاد أحدهم بآية قرآنية، ورد عليهم بقوله "اسمع مني بلا آية بلا زفت"، فرفض الطلاب ذلك وتعالت أصواتهم أثناء المحاضرة.

بعد ذلك نهر الأستاذ الطلاب وأمرهم بمغادرة القاعة فورا، لكن الطلاب نشروا المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بعزله ومحاكمته.

المقاطع أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن مدونون وسم "فصل دكتور محمد المهدلي"، مطالبين بعزل الأستاذ من منصبه، بينما أكد البعض أنه يتعمد دائما إهانة الدين الإسلامي وأن ما قاله يحدث بشكل متكرر أثناء محاضراته. 

وتداول الطلاب مقطعا آخر للأستاذ وهو يبرر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص الإسلام، وينتقد وقائع من السيرة النبوية والأحكام الإسلامية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

أثناء زيارة "مختلفة" لفرنسا.. بومبيو: تصرفات تركيا "عدوانية للغاية"

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة لفرنسا وصفت "بغير العادية" (رويترز)

ترمب طلب خيارات لمهاجمة مواقع نووية إيرانية

ترمب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)

بايدن يعزز فوزه وترمب يلمح إلى أنه سيغادر البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

اعتقال وطرد مرشحة كونغرس سابقة مسلمة من طائرة أمريكية (فيديو)

أفراد الأمن يعتقلون أماني الخطاطبة ويصطحبونها على أرض المدرج مواقع التواصل (موافع التواصل)