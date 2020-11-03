مصر.. غضب طلابي واتهامات لأستاذ جامعي بإهانة القرآن (فيديو)

وأظهر المقطع المسرب محمد المهدلي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، وهو يناقش الطلاب في مسائل فقهية تتعلق بالزواج والمهر.

لكن الأستاذ المهدلي رفض آراء بعض طلابه بانفعال بسبب استشهاد أحدهم بآية قرآنية، ورد عليهم بقوله "اسمع مني بلا آية بلا زفت"، فرفض الطلاب ذلك وتعالت أصواتهم أثناء المحاضرة.

بعد ذلك نهر الأستاذ الطلاب وأمرهم بمغادرة القاعة فورا، لكن الطلاب نشروا المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بعزله ومحاكمته.

المقاطع أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن مدونون وسم "فصل دكتور محمد المهدلي"، مطالبين بعزل الأستاذ من منصبه، بينما أكد البعض أنه يتعمد دائما إهانة الدين الإسلامي وأن ما قاله يحدث بشكل متكرر أثناء محاضراته.

وتداول الطلاب مقطعا آخر للأستاذ وهو يبرر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص الإسلام، وينتقد وقائع من السيرة النبوية والأحكام الإسلامية.