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سياسة|مصر

مصر.. القاضي والد "طفل المرور" يوجه رسالة "لجموع الشعب" بشأن أفعال نجله

الطفل نجل قاضي الاستئناف والمعتدي على شرطي المرور
الطفل نجل قاضي الاستئناف والمعتدي على شرطي المرور
3/11/2020

وقال المستشار أبو المجد في البيان "أتقدم باعتذار لجموع الشعب المصري بكل طوائفه عما بدر من نجلي، سواء في واقعة التعرض بالإيذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخیص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجلي من عبارات بذيئة أرفضها تماما". 

وأضاف أن ما قاله نجله عبر مواقع التواصل تضمن "عبارات تشي بأنه فوق المحاسبة، وهو الأمر الذي أرفضه تمامًا وأؤكد على عدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية، بل إني أؤكد خضوعي شخصيا للقانون الذي أحترمه وأجله وأتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ ثلاثين عاما". 

وتابع "تم إلقاء القبض على نجلي فجر اليوم للمرة الثانية للتحقيق معه فيما نشره من مقطع مصور جديد احتفل فيه بخروجه من سراي النيابة، وأشهد الله تعالى أني تركته دون مرافق ودون محام ليعلم أنه لا أحد فوق القانون".

وأردف "أتقدم باعتذار خاص لرجال الشرطة عما بدر من نجلي تجاه من يفنون أعمارهم في خدمتنا والساهرين على أمننا، ويتحملون من أجل حمايتنا الصعاب". 

وختم المستشار بيان اعتذاره موجها حديثه للشعب المصري حيث قال "إنه ينتابني إحساس عميق بالخجل من سلوك نجلي الذي أتعهد أمامكم بأني سأتولى تقويمه وأعاهدكم بأنه لن يصدر عنه ثمة تصرف مسيء آخر".

والإثنين قررت النيابة العامة إيداع "أحمد" نجل القاضي أبو المجد أسبوعًا بدار رعاية (حكومية) بغرض تقويم سلوكه، وحبس زملائه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووفق بيان للنيابة، تبين لها أن الطفل المتعدي على شرطي المرور نشر مقطع فيديو فور تسليمه لوالده، الأحد، تضمن "ارتكاب جريمة جديدة (لم تفصح عنها)".

وأوضحت أنها سلمت الطفل لوالده، الأحد، بعد تعهده بتقويم سلوك نجله، لكن لم يلتزم بذلك التعهد، ونشر الطفل المقطع الجديد فور خروجه من النيابة.

وقبل أيام، تداول مغردون بمصر، مقطعًا مصورًا لطفل (13 عامًا) يقود سيارة خاصة، رفقة أقرانه في حي المعادي جنوبي القاهرة، ويستهزئ بشرطي مرور حاول إيقافه، واعتدى الطفل عليه، قبل أن تؤكد تقارير صحفية أن والده يعمل قاضيًا.

وعقب اعتذاره للشرطي وتسليمه لوالده، ظهر الطفل بصحبة عدد من أصحابه في مقطع فيديو جديد، قالت وسائل إعلام محلية إنه حمل شتائم وجملة "لا يستطيع أحد حبسي".

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المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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