فرنسا: فيلسوف ووزير سابق يصف الرسوم المسيئة للنبي محمد بـ"المقززة"

وأضاف فيري في حديث مع قناة محلية، أن حادثة مقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، تركت لديه تأثير الصدمة.

وأردف قائلا: "لسنا مضطرين لعرض الرسوم الكاريكاتيرية المقززة المسيئة للرسول محمد، التي نشرتها تشارلي إيبدو سابقا، في المدراس".

وأكد الفيلسوف الفرنسي البارز ضرورة عدم الإساءة للآخرين بدعوى الدفاع عن حرية التعبير.

وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية تركز على نقاط خاطئة في سبيل "مكافحة الإرهاب".

وقال الوزير إن الحقد والكراهية ينتشران في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وأضاف أن مشروع قرار "الانفصالية الإسلامية" الذي تسعى الحكومة لإقراره، غير ضروري، وأنه لا توجد مشكلة كهذه.

وأوضح أن "مجنونا" قتل المدرس الفرنسي، مؤكدا أنه لم يرتكبها بسبب "الانفصالية الإسلامية".

وفي 16 من أكتوبر/تشرين أول الجاري، أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت بالرصاص رجلا قالت إنه شيشاني قتل معلما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد، في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر رسوم مسيئة للنبي محمد على واجهات بعض المباني، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد فيها على عدم تخليه عن الرسوم.

وأثارت الرسوم، وتصريحات ماكرون، موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، أُطلقت على إثرها في معظم الدول الإسلامية والعربية حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.