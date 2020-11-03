شاهد: انتشال طفلة حيّة بعد 4 أيام على زلزال تركيا

وأعلنت هيئة حكومية لإدارة الكوارث أن حصيلة الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر ارتفعت الى أكثر من مئة قتيل.

وكتب رئيس بلدية إزمير تونج سويار على تويتر "شهدنا معجزة بعد 91 ساعة على وقوع الزلزال.. انتشل رجال الإنقاذ آيدا البالغة من العمر أربع سنوات وهي على قيد الحياة".

وأضاف "إلى جانب الألم الكبير الذي عشناه، لدينا هذا الفرح أيضا". فيما أشار رئيس البلدية إلى أن عمر الطفلة 4 سنوات، عاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة وأوضح انها تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وأنقذت آيدا من تحت أنقاض مبنى مهدم في بلدة بايرقلي، الأكثر تضررا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا واليونان بعد ظهر الجمعة.

ونقلت الطفلة خارج أنقاض المبنى ولفت ببطانية وكانت تنادي والدتها فيما كانت الحشود الحاضرة تصفق وعانق عدد منهم بعضهم البعض وكان آخرون يبكون تأثرا، فيما علت أصوات التكبير.

انتشال طفلة تركية حية من وسط مبنى مهدم-3 نوفمبر

آيدا تطلب "كفتة ولبن"

قال ليفينت أونور، أحد عمال الإنقاذ الذين أخرجوا آيدة" لقد ابتسمت، كانت تنتظرنا" مضيفًا أن الطفلة كانت عالقة خلف غسالة ملابس، حمتها من الإصابة أثناء انهيار المبنى.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الطفلة الناجية من زلزال إزمير طلبت من مسعفيها أن يقدموا لها "كفتة ولبن" ووعدها رجال الإنقاذ بتلبية طلبها، إلى جانب إحضار والدها وعمها لها.

وقال رجال الإنقاذ انهم علموا بوجود شخص على قيد الحياة في الموقع مساء الإثنين فعملوا جاهدين طوال الليل للوصول إلى الطفلة، وقالت لهم قبل أن يتم إنقاذها "أنا هنا".

وتعتبر الطفلة، الشخص رقم 107 الذي يتم إنقاذه من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء زلزال إزمير.

أردوغان وعقيلته يعربان عن سعادتهما

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، صورة للطفلة التركية عقب إخراجها سالمة من تحت الأنقاض، وقال في تغريدة أرفقها بالصورة، "المعجزة اسمها آيدا.. الحمد لله الذي منحنا جميعا آمالا جديدة بعينيك الباسمتين عقب 91 ساعة". وأضاف "حمدا لله على سلامتك يا صغيرتي".

Mucizenin adı Ayda… 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum… pic.twitter.com/VqZmjHbDAO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020

من جانبها أعربت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، عن بالغ سعادتها لإنقاذ الطفلة.

وقالت في تغريدة على تويتر، الثلاثاء" أشعر بفرحة غامرة لنجاة الطفلة بعد 91 ساعة على وقوع الزلزال، أطال الله عمرك صغيرتي الحبيبة".

وأضافت" أبكيتِنا جميعا، أشكر كل من يعمل ضمن فرق الإنقاذ على جهودهم الكبيرة ومساعيهم الدؤوبة لإنقاذ الجميع من تحت الأنقاض" وأرفقت تغريدتها بصورة للطفلة.

أقارب الطفلة: وضعها الصحي جيد

من جانبه قال آنيل جاندان، أحد أقارب الطفلة إن الوضع الصحي للطفلة جيد.

وأوضح في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، أن الطفلة تخضع حاليا لفحوصات طبية في مستشفى جامعة إيجة، وأنه يطلب الدعاء لها من الجميع.

وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ تواصل أعمالها في المبنى المنكوب، للوصول إلى والدة الطفلة التي ما تزال محاصرة تحت الأنقاض.

ويوم الجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سيفري حصار" بولاية إزمير، أسفر عن مقتل 102 شخص وإصابة مئات.

وأفادت السلطات التركية عن وقوع أكثر من 1475 هزة ارتدادية بعد الزلزال بينها 44 تزيد قوتها عن 4 درجات.