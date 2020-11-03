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سياسة

ردود فعل غاضبة.. متجر في مدينة فرنسية يرفض دخول المحجبات

وضع القائمون على المتجر الفرنسي لافتة تمنع دخول المحجبات
وضع القائمون على المتجر الفرنسي لافتة تمنع دخول المحجبات
3/11/2020

وبعد هذا المنع تعرضت واجهة المتجر للتخريب وفق ما كشفت عنه بعض وسائل الإعلام الفرنسية.

ووفق ما أشارت ذات المصادر، فإن مدير المتجر عمد إلى منع المحجبات من دخول متجره بعد هجوم نيس الأخير الذي أودى بحياة 3 أشخاص.

من جانبها، نددت مجموعة "كازينو" مالكة العلامة التجارية لمحلات "فيفال" بمثل هذه التصرفات وقالت إنها أزالت اللافتة، موضحة أن هذا تصرف شخصي من جانب المدير، وأن تحقيقا يجري الآن في الأمر. 

وشدد مدير الاتصالات لعلامة "كازينو" التجارية على أن "هذا الفعل يتعارض حقًا مع قيمنا. مهمتنا هي تلبية توقعات جميع عملائنا، مع احترام القانون الذي يضمن حرية الدخول إليها".

فتح تحقيقات

وبحسب مواقع إخبارية محلية، فتحت نيابة مدينة نيم تحقيقا بشأن التمييز ورفض البيع غير القانوني، كما يجري تحقيق آخر بشأن التهديدات التي تلقاها المتجر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الله زكري، المندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) ورئيس مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا، لصحيفة يومية محلية إنه سيقدم شكوى جنائية إلى المدعي العام في نيم، وقال إن مشاعر الخوف تزداد في محيط التعامل التجاري.

وفي الإعلام الفرنسي ساند البعض مدير المتجر الذي منع دخول المحجبات وقالوا إنه يمكن الدفع باتجاه تشريع يمنع هذا الأمر.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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