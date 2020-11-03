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سياسة

النمسا تدعو الاتحاد الأوربي إلى مكافحة "الإسلام السياسي"

المستشار النمساوي سيباستيان كورتز
المستشار النمساوي سيباستيان كورتز
3/11/2020

وقال في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية "ينبغي على الاتحاد الأوربي أن يركز أكثر في المستقبل على مشكلة الإسلام السياسي".

وأضاف "أتوقع نهاية التسامح الذي يفهم بشكل خاطئ وإدراكا من كل الدول الأوربية للخطر الذي تشكله إيدولوجية الإسلام السياسي على حريتنا ونموذج العيش الأوربي".

وأعلن "تنظيم الدولة" الثلاثاء مسؤوليته عن هجوم فيينا الإثنين الذي أسفر عن سقوط أربعة قتلى.

وقال كورتز "ينبغي على الاتحاد الأوربي أن يتولى مكافحة الإرهاب الإسلامي ولا سيما مكافحة القاعدة السياسية التي يستند إليها، أي الإسلام السياسي بكل العزم والوحدة الضروريين".

وأوضح "أنا على اتصال من الآن بـ(الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون والكثير من رؤساء الحكومات بشأن هذه المسألة لنتمكن من التنسيق بشكل أوثق داخل الاتحاد الأوربي".

وأعرب عن اقتناعه بأن "مسألة مكافحة الإسلام السياسي ستفرض نفسها كموضوع أساسي في القمم الأوروبية المقبلة."

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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