الكشف عن تفاصيل بشأن هوية منفذي هجوم فيينا وميركل تندد بـ"الفكر الإسلامي المتطرف"

وقال نيهامر في مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء، إن الهجوم نفذه "إرهابي إسلامي واحد على الأقل".

وأضاف أن المهاجم كان من المتعاطفين مع تنظيم الدولة.

وتتواصل التحقيقات على قدم وساق، بينما تم نشر ألف فرد أمن في المدينة، وطالبت السلطات الجمهور بتجنب منطقة وسط المدينة.

وقال نيهامر "لا يمكننا أن نستبعد حاليا احتمال وجود جناة آخرون".

من جانبه، قال فلوريان كلينك، رئيس تحرير صحيفة فالتر، على تويتر، إن منفذ هجوم فيينا الذي قُتل يوم الاثنين من أصل ألباني وعمره 20 عاما.

وأضاف أن المنفذ وُلد ونشأ في فيينا، وأنه معروف للمخابرات المحلية لأنه واحد من 90 نمساويا أرادوا السفر لسوريا.

وتابع أن المهاجم "كارتين إس من" أصل ألباني لكن والديه من مقدونيا الشمالية.

وقال كلينك إن الشرطة لم تعتقد أن كارتين قادر على التخطيط لشن هجوم في فيينا.

ومنذ قليل ذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن ضحية أخرى من ضحايا هجوم فيينا توفي ليصل إجمالي عدد القتلى إلى أربعة مدنيين وأحد المهاجمين.

ونقلت صحيفة كورير كذلك عن رئيس بلدية فيينا مايكل لودفيج نبأ سقوط قتيل رابع إضافة إلى المهاجم الذي أردته الشرطة قتيلا.

وكانت الشرطة النمساوية أعلنت على تويتر مساء الإثنين، عن إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق رصاص في قلب العاصمة فيينا مرجحة وقوع هجوم على معبد يهودي.

وفي آخر بيان لها حول الحادث قالت الشرطة إن الهجوم نفذه شخص واحد على الأقل تم قتله من قبل الشرطة.

وأضافت أن المشتبه به كان يحمل بندقية وعدد من المسدسات، ويرتدي سترة ناسفة تبين لاحقا أنها زائفة.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 3, 2020

وأوضحت أنه تم تفتيش شقة المشتبه به، وأنه يجري حاليا التحقيق في العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بالحادث.

ميركل تندد

من جانبها، عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء الهجمات التي وقعت في وسط فيينا وأعلنت تضامنها مع جارتها النمسا في المعركة ضد ما وصفته "بإرهاب الفكر الإسلامي المتطرف".

وقالت ميركل في بيان نشره المتحدث باسمها على تويتر اليوم الثلاثاء "في هذه الساعات العصيبة التي أصبحت فيها فيينا هدفا للعنف الإرهابي.. عقلي وقلبي مع السكان هناك وقوات الأمن تواجه الخطر".

وتابعت "نحن الألمان نقف مع أصدقائنا النمساويين ونتعاطف ونتضامن معهم. المعركة ضد القتلة والمحرضين معركتنا المشتركة".

الأزهر يدين

من جانبه، أدان شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، هجوم فيينا.

وشدد الأزهر في بيان على "أن قتل نفس واحدة هو قتل للإنسانية جمعاء، وأن حق الإنسان في الحياة من أسمى المقاصد في جميع الشرائع والقوانين، مناشدًا كافة الهيئات والمؤسسات الدولية أن تقف صفًا واحدًا في وجه الإرهاب، وأن يتضامن الجميع من أجل نشر السلام في ربوع العالم ودحض العنف والكراهية".

وتقدَّم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى دولة النمسا قيادةً وشعبًا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا المولى – عز وجل – أن يخلِّص العالم من خطر الإرهاب وشروره، وأن ينعم جميع البشر بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

إقرأ أيضا: أوقع قتلى وجرحى.. اللحظات الأولى لإطلاق النار على معبد يهودي في النمسا (فيديو)