الانتخابات الأمريكية.. ترمب يهاجم قرارا للمحكمة العليا وتحذير من فيسبوك وتويتر

كانت المحكمة العليا قد سمحت الأسبوع الماضي بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في الانتخابات المقررة اليوم الثلاثاء في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترمب في انتخابات الرئاسة.

وقال ترمب في منشور على تويتر وفيسبوك "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل.. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع..

لابد من فعل شيء".

وأرفق تويتر مع تغريدة ترمب ما يفيد بإخلاء مسؤوليته قائلا إن محتواها "محل خلاف" و"ربما يكون مضللا".

وقال متحدث باسم تويتر لرويترز إن الإجراء يتسق مع "سياسة النزاهة المدنية" التي يطبقها الموقع، مضيفا أن تويتر سيقيد بشكل ملموس التعليقات على تغريدة ترمب.

وتضمن إخلاء المسؤولية الذي نشره تويتر رابطا لمعلومات تؤكد "قانونية وسلامة" التصويت عبر البريد.

ونشر موقع فيسبوك إخلاء مسؤولية نوه فيه إلى أن التصويت عبر البريد ومن خلال مراكز الاقتراع "مشهود لهما بالجدارة بالثقة" في الولايات المتحدة وأن تزوير الأصوات نادر جدا.

The Supreme Court decision on voting in Pennsylvania is a VERY dangerous one. It will allow rampant and unchecked cheating and will undermine our entire systems of laws. It will also induce violence in the streets. Something must be done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020