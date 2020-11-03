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الانتخابات الأمريكية.. ترمب يهاجم قرارا للمحكمة العليا وتحذير من فيسبوك وتويتر

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال حشد انتخابي - ميشيغان 3 نوفمبر
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال حشد انتخابي - ميشيغان 3 نوفمبر
3/11/2020

كانت المحكمة العليا قد سمحت الأسبوع الماضي بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في الانتخابات المقررة اليوم الثلاثاء في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترمب في انتخابات الرئاسة.
وقال ترمب في منشور على تويتر وفيسبوك "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل.. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع..
لابد من فعل شيء".

وأرفق تويتر مع تغريدة ترمب ما يفيد بإخلاء مسؤوليته قائلا إن محتواها "محل خلاف" و"ربما يكون مضللا".
وقال متحدث باسم تويتر لرويترز إن الإجراء يتسق مع "سياسة النزاهة المدنية" التي يطبقها الموقع، مضيفا أن تويتر سيقيد بشكل ملموس التعليقات على تغريدة ترمب.
وتضمن إخلاء المسؤولية الذي نشره تويتر رابطا لمعلومات تؤكد "قانونية وسلامة" التصويت عبر البريد.

ونشر موقع فيسبوك إخلاء مسؤولية نوه فيه إلى أن التصويت عبر البريد ومن خلال مراكز الاقتراع "مشهود لهما بالجدارة بالثقة" في الولايات المتحدة وأن تزوير الأصوات نادر جدا.

المصدر : رويترز
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