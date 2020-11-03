أردوغان يوجه رسالة لطفلة بعد إنقاذها من تحت الأنقاض (فيديو)

وفي تغريدة عبر تويتر، حمد الرئيس التركي الله تعالى على حفظه للطفلة أليف والناجين من زلزال إزمير.

وأضاف "حمدا لله على سلامتك يا صغيرتي".

Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum… pic.twitter.com/cQSdZp6T8G — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020

في وقت سابق الإثنين، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، من إنقاذ الطفلة أليف من تحت الأنقاض، بعد مضي 65 ساعة على وقوع الزلزال.

والجمعة، وقع الزلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير، وأسفر عن 91 قتيلا ومئات الإصابات، بحسب أحدث حصيلة اليوم.

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