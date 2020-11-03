أذربيجان: أرمينيا تقصف المدنيين بـ"الفوسفور الأبيض"

وقالت الوكالة الوطنية الأذرية لنزع الألغام، في بيان، إن الجيش الأرميني قصف قرية "سهل آباد" التابعة لمدينة ترتر، بقذيفة مدفعية تحوي مادة الفوسفور الأبيض المحظور استخدامها بموجب المعاهدات الدولية.

ولفت البيان إلى أن القذيفة لم تنفجر، وأن خبراء الوكالة تمكنوا من تدميرها.

أطلقت أذربيجان، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، عملية عسكرية لتحرير أراضيها ردًا على اعتداء عسكري أرميني.

ومنذ ذلك التاريخ، استعادت أذربيجان السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وقرابة 200 قرية، فضلًا عن تلال استراتيجية.

وفي السياق، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، الثلاثاء، أن الأراضي التي سيطرت عليها أرمينيا من أذربيجان "يجب أن تعاد"، موضحًا موقف بلاده من النزاع الدائر في ناغورني كاراباخ.

وتدور معارك عنيفة منذ أكثر من شهر بين القوات الأذرية والانفصاليين الأرمن في هذا الاقليم.

وأفضت الحرب، التي أوقعت 30 ألف قتيل، إلى إنفصال ناغورني ناغورني كاراباخ، حيث غالبية السكان من الأرمن.

وقال خامنئي في خطاب متلفز "هذه الحرب الدائرة للأسف عند أبوابنا بين دولتين جارتين أرمينيا وأذربيجان (…) تهدد أمن المنطقة. يجب أن يتوقف ذلك في أسرع وقت".

وأضاف "بالطبع الأراضي التي استولت عليها أرمينيا يجب إعادتها وتحريرها. إنه شرط أساسي. هذه الأراضي تابعة لأذربيجان التي تتمتع بحق مطلق عليها".

وأوضح "يجب ضمان أمن الأرمن المقيمين على هذه الأراضي"، داعيًا "الجانبين إلى عدم انتهاك الحدود الدولية".

وتقيم إيران علاقات جيدة مع أرمينيا وأذربيجان، وسبق أن دعت البلدين مرارًا إلى وقف المعارك واقترحت وساطتها.

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أن "الإحتلال غير مقبول بتاتًا"، وأن "على الجميع احترام وحدة أراضي الدول"، من دون أن يدعو أرمينيا صراحة إلى الانسحاب من الأراضي التي تحتلها.

وعلى خلفية القلق الذي عبرت عنه دول عديدة حول الوجود المفترض في ناغورني كاراباخ لجهاديين أتوا من سوريا، أعلن روحاني أن بلاده لن تقبل بوجود "إرهابيين" قرب حدودها الشمالية، وجدّد خامنئي، الثلاثاء، هذا التحذير.

وقال "يجب ألا ينتشر إرهابيون قرب حدودنا. وجود مثل هؤلاء الإرهابيين تأكد في معلومات جديرة بالثقة. إذا شعرنا بتهديد من قِبلهم؛ سنرد بحزم ووضوح".

وتعيش في إيران جالية ناطقة بالأذرية تقدر بأكثر من 10 ملايين نسمة، وأقلية أرمنية لا تتخطى 100 ألف شخص.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذرية، وتضم إقليم "ناغورني كاراباخ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، علاوة على أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

اقرأ أيضًا:

كاراباخ.. اتفاق بجنيف يمهد لتبادل الأسرى والمعتقلين وعدم استهداف المدنيين

كاراباخ.. جيش أذربيجان يكبد قوات أرمينيا خسائر كبرى لخرقها الهدنة

أذربيجان.. مقتل 21 مدنيا إثر قصف أرميني وعلييف: سننتقم (فيديو)

مقتل وإصابة العشرات خلال قصف أرميني على مدينة أذرية (فيديو)

رئيس أذربيجان يلوح بتدخل مقاتلات إف-16 التركية في المعارك مع أرمينيا.. ماذا قال؟

كاراباخ.. أذربيجان تتهم أرمينيا بخرق الهدنة واستهداف المدنيين

أذربيجان.. سلاح الجو يدمّر دبابات وتحصينات لقوات أرمينية (فيديو)