أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت العالم الإسلامي لتنحية خلافاته جانبا لمواجهة الاعتداءات على مقدساته والهجوم على الإسلام في فرنسا.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر السنوي الـ23 للجمعية الإسلامية الأمريكية.

وأعرب عن أمله في مستهل كلمته في أن يحمل المؤتمر الخير للعالم الإسلامي كافة، لافتا أنه كان يأمل المشاركة في المؤتمر على أرض الواقع، إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك.

وقال أردوغان "إلى جانب كورونا واجهنا هذا العام فيروس معاداة الإسلام الأسرع انتشارا"، مشيرا إلى وصول العنصرية الثقافية والتمييز والتعصب إلى أبعاد لا يمكن إخفاؤها في دول تعتبر مهدا للديمقراطية.

وأضاف "تابعنا جميعا الإساءات إلى نبينا الكريم مؤخرا بحجة حرية التعبير في فرنسا، الإساءة إلى مقدسات الآخرين لا تمت بصلة لهذه الحرية".

وتابع مخاطبا العالم الإسلامي: "فلنضع جميعا خلافاتنا جانبا ونلتقي عند قاسم الإسلام المشترك في مواجهة الاعتداءات على مقدساتنا".

وأردف "علينا الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحنا فهي شرف الأمة الإسلامية".

وقال الرئيس التركي إن الجمعية الإسلامية الأمريكية قامت بدور يستحق الإشادة خلال الوباء، من خلال الحملات التي نظمتها لمساعدة المحتاجين في كافة الولايات الأمريكية، وإظهار مدى جمال الدين الإسلامي للمجتمع الأمريكي، وهو بمثابة أفضل جواب على "مساعي الربط بين الإسلام والإرهاب والعنف والجهل."