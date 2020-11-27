أردوغان: تطوير لقاح تركي ضد كورونا يتقدم سريعا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جهود تطوير لقاح محلي ضد فيروس كورونا تتقدم سريعا، مشيرا إلى وجود محادثات مع روسيا والصين بخصوص استيراد لقاحات ضد الفيروس.

وأضاف أردوغان أن أعمال إنتاج لقاحات في روسيا والصين وألمانيا جارية على قدم وساق، لا سيما اللقاح الذي طوره العالم التركي أوغور شاهين وزوجته الدكتورة أوزلم تورجي في ألمانيا.

وتابع أردوغان أنه يتوقع أن يكون اللقاح المحلي متاحا بحلول أبريل/نيسان المقبل على أقرب تقدير.

وأوضح أنه تباحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استيراد اللقاح الروسي، كما أجرى وزير الصحة التركي مباحثات مع نظيره الصيني، وأكد استمرار المباحثات مع الأطراف المعنية من أجل استيراد لقاحات.

وقال الرئيس التركي إنه بدأت عملية تجريب عينات من تلك اللقاحات على متطوعين في تركيا، للتأكد من مدى فاعليتها وسلامتها ورؤية أضرارها الجانبية المحتملة.

وأكد أن الحكومة تتخذ التدابير الضرورية لمكافحة الجائحة وستواصل ذلك.

ولفت الرئيس إلى أن البلاد لا تعاني مشكلة من حيث البنية التحتية الصحية، والقدرة الاستيعابية للمشافي.

وأشار إلى أن أكثر ما يبعث على الحزن في هذه الفترة هو زيادة عدد الإصابات والوفيات، معربا عن تمنياته بالتغلب على هذا الوضع بأسرع وقت ممكن.