تركيا تحذر اليونان من إجراء مناورات عسكرية

أعلنت تركيا أنها تحتفظ بحقها في القيام بتدريبات عسكرية في مناطق واسعة في بحر إيجة، متهمة أثينا بانتهاك وضع بعض الجزر اليونانية المنزوعة السلاح.

ونشرت البحرية التركية هذا التحذير ردا على إعلان اليونان مناورات جوية بحرية مقررة اليوم الأربعاء في بحر إيجة الذي يشهد نزاعا قديما بين أنقرة وأثينا.

وفي ثلاث رسائل نشرت على إخطار نافتيكس، أكدت البحرية التركية أن المناطق التي تنوي اليونان القيام بمناوراتها فيها تشمل مواقع قالت أنقرة في وقت سابق إنها تريد إجراء تدريباتها فيها.

واتهمت البحرية التركية أثينا بخرق "الوضع المنزوع السلاح" لست جزر بإعلانها مناوراتها، منها خيوس وساموس وليمنوس وفقا لمعاهدتي لوزان في 1923 وباريس في 1947.

وقد تثير هذه التصريحات غضب أثينا التي تتهم أنقرة بانتظام بالاستفزاز في بحر إيجة وشرق المتوسط.

وتفاقم التوتر في الأشهر الماضية بسبب خلافات على تقاسم حقول الغاز الضخمة في شرق المتوسط حيث تتهم اليونان تركيا بالاستكشاف في مياهها الاقليمية. بينما تؤكد أنقرة أنها تنقب عن الغاز في مياهها الإقليمية.

وكثفت سفن الاستكشاف التركية نشاطاتها في الأشهر الماضية متحدية تحذيرات الاتحاد الأوربي الذي يتهم أنقرة بالقيام بأنشطة غير مشروعة.

وتتبادل أنقرة وأثينا، العضوان في حلف شمال الأطلسي، بانتظام اتهامات بانتهاكات في بحر ايجة. وكادت خلافاتهما تتحول حربا في 1996.