أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

صوت برلمان اسكتلندا لصالح حصول النساء على المستلزمات النسائية الخاصة بالدورة الشهرية مجانا، بهدف الحد من صعوبة حصول النساء عليها، في قرار هو الأول من نوعه في العالم.

The Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill has been passed unanimously by MSPs this evening. Find out more about what the Bill sets out to change: https://t.co/pdkiesJxGG pic.twitter.com/Pfz2TqJIP7 — Scottish Parliament (@ScotParl) November 24, 2020

وبموجب التشريع، الذي قدمته المتحدثة باسم الشؤون الصحية لحزب العمال مونيكا لينون، يتعين على الحكومة وضع برنامج شامل يسمح لجميع من يحتاج تلك المنتجات بالحصول عليها مجانا.

كما يطالب القانون الحكومة بإلزام المدارس والكليات والجامعات والهيئات العامة بإتاحة تلك المنتجات مجانا في دورات المياه الخاصة بالنساء .

Thank you to everyone who has campaigned for period dignity and to my MSP colleagues for backing the Bill tonight. A proud day for Scotland and a signal to the world that free universal access to period products can be achieved. #freeperiodproducts 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 https://t.co/NC3e97jPuQ — Monica Lennon (@MonicaLennon7) November 24, 2020

وأعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجين في تغريدة على "تويتر" عن افتخارها "بالتصويت على هذا القانون الثوري الذي يجعل من اسكتلندا أول دولة في العالم توفر المستلزمات الخاصة بالدورة الشهرية بالمجان لكل من هن بحاجة إليها".

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 24, 2020

ووافق نواب البرلمان المحلي جميعهم، والبالغ عددهم 121، على مشروع القانون، الذي لقي معارضة في بادئ الأمر بسبب كلفته المقدرة بنحو 9.7 ملايين جنيه استرليني في السنة، لكنه شق طريقه إلى البرلمان حيث اعتمد بدعم من الحكومة.