البث الحي
سياسة|اسكتلندا

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
(فيسبوك)
25/11/2020

صوت برلمان اسكتلندا لصالح حصول النساء على المستلزمات النسائية الخاصة بالدورة الشهرية مجانا، بهدف الحد من صعوبة حصول النساء عليها، في قرار هو الأول من نوعه في العالم.

وبموجب التشريع، الذي قدمته المتحدثة باسم الشؤون الصحية لحزب العمال مونيكا لينون، يتعين على الحكومة وضع برنامج شامل يسمح لجميع من يحتاج تلك المنتجات بالحصول عليها مجانا.

كما يطالب القانون الحكومة بإلزام المدارس والكليات والجامعات والهيئات العامة بإتاحة تلك المنتجات مجانا في دورات المياه الخاصة بالنساء .

وأعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجين في تغريدة على "تويتر" عن افتخارها "بالتصويت على هذا القانون الثوري الذي يجعل من اسكتلندا أول دولة في العالم توفر المستلزمات الخاصة بالدورة الشهرية بالمجان لكل من هن بحاجة إليها".

ووافق نواب البرلمان المحلي جميعهم، والبالغ عددهم 121، على مشروع القانون، الذي لقي معارضة في بادئ الأمر بسبب كلفته المقدرة بنحو 9.7 ملايين جنيه استرليني في السنة، لكنه شق طريقه إلى البرلمان حيث اعتمد بدعم من الحكومة.

المصدر : خدمة سند + وكالات
المزيد من سياسة

مقتل العشرات في اصطدام بين شاحنة وحافلة في البرازيل (فيديو)

(تويتر)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)