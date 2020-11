أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

صوت برلمان اسكتلندا لصالح حصول النساء على المستلزمات النسائية الخاصة بالدورة الشهرية مجانا، بهدف الحد من صعوبة حصول النساء عليها، في قرار هو الأول من نوعه في العالم.

وبموجب التشريع، الذي قدمته المتحدثة باسم الشؤون الصحية لحزب العمال مونيكا لينون، يتعين على الحكومة وضع برنامج شامل يسمح لجميع من يحتاج تلك المنتجات بالحصول عليها مجانا.

كما يطالب القانون الحكومة بإلزام المدارس والكليات والجامعات والهيئات العامة بإتاحة تلك المنتجات مجانا في دورات المياه الخاصة بالنساء .

