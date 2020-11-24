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تركيا تحتج على تفتيش سفينتها في المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
24/11/2020

قالت تركيا إنها استدعت سفيري الاتحاد الأوربي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني في أنقرة، وسلمتهم مذكرة احتجاج على تفتيش عملية "إيريني" الأوربية سفينة تركية شرقي المتوسط.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن "معاون وزير الخارجية التركي سادات أونال، استدعى سفيري الاتحاد الأوربي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني إلى مقر الوزارة".

وأضافت أن أونال ندد بحادثة صعود جنود إلى متن سفينة "روزلين أ" التركية التجارية، وقيامهم بعملية تفتيش دون إذن صريح من أنقرة، كما سلّم أونال ممثلي تلك الدول مذكرة تسجل انتهاك الحادثة للقانون الدولي وتحفظ حق تركيا بالتعويضات.

والأحد، أوقفت فرقاطة ألمانية ضمن عملية "إيريني" الأوروبية في شرق المتوسط، سفينة تجارية تركية تحمل مواد غذائية وطلاء إلى ليبيا، وقامت بتفتيشها بشكل قالت تركيا إنه ينتهك القانون الدولي.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن جنودا من الفرقاطة هامبورغ، وهي جزء من مهمة للاتحاد الأوربي تطبق حظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة، صعدوا على متن السفينة روزالين-إيه خلال الليل أمس لكنهم انسحبوا بعد أن اعترضت تركيا لدى مهمة الاتحاد الأوربي التي أمرت بالتفتيش.

ونشرت تركيا لقطات مصورة ظهر فيها رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري وهم يصدرون الأوامر إلى البحارة الذين وضعوا أيديهم على رؤوسهم في سفينة قالت إنها روزالين-إيه في البحر جنوب غربي شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية.

السفينة التركية التي خضت للتفتيش في البحر المتوسط

لكن ألمانيا قالت إن الجنود طلبوا إذنا، وإنهم بعد مرور أربع ساعات دون تلقي رد اعتقدوا أن هناك إذنا ضمنيا، وفق ما هو معمول به. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية "تم اتباع جميع الإجراءات بشكل صحيح".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الجنود لم يعثروا على أي شيء حتى وقت صدور الأوامر بمغادرة السفينة.

وتدعم تركيا الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس في قتالها ضد مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر شرق ليبيا التي تدعمها روسيا ومصر والإمارات ودول أوربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي إن الربان أبدى تعاونا وقدم المعلومات عن حمولة السفينة ووجهتها. وأضاف "رغم ذلك وفي الساعة 17:45 صعدت قوات مسلحة من بعثة إيريني على متن السفينة ونفذت "عملية مراقبة" استمرت ساعات طويلة".

كانت سفينة الحاويات قد غادرت ميناء جمليك التركي بالقرب من مدينة بورصة الأسبوع الماضي، وشوهدت آخر مرة قبالة أثينا متجهة إلى الجنوب الغربي صوب ليبيا وفقا لبيانات ريفينيتيف أيكون.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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