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سياسة|مصر

مصر.. انطلاق تدريب "سيف العرب" بمشاركة 6 دول عربية (فيديو)

التدريب مستمر حتى الخميس في قاعدة محمد نجيب العسكرية (مواقع التواصل الإجتماعي)
التدريب مستمر حتى الخميس في قاعدة محمد نجيب العسكرية (مواقع التواصل الإجتماعي)
23/11/2020

أعلن الجيش المصري، الأحد، انطلاق التدريب العسكري المشترك "سيف العرب"، بمشاركة 6 دول عربية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، في بيان، أن التدريب العسكري يشارك فيه بجانب مصر، كل من السعودية والإمارات، والأردن، والبحرين، والسودان.

وأشار إلى أن التدريب مستمر حتى الخميس في "ميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية".

وأفاد البيان بأن "التدريب يهدف للوصول إلى مستوى راقي واحترافي في إدارة أعمال قتال القوات بالتنسيق بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية، وتعزيز العلاقات العسكرية".

ولم يقدم البيان تفاصيل عن عدد القوات أو المعدات المشاركة.

وفي يوليو/ تموز 2017، افتتحت مصر قاعدة تحمل اسم الرئيس الأسبق "محمد نجيب"، ووصفت الوكالة الرسمية المصرية القاعدة بأنها "الأكبر بريا في الشرق الأوسط وأفريقيا".

المصدر : وكالات

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